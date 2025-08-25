A sínen hagytak egy autót, kis híján vasúti tragédia történt Nagytéténynél

vasúti közlekedés;MÁV-csoport;Nagytétény;

2025-08-25 11:30:00 CEST

Valaki felhajtott autójával a sínre, aztán otthagyta a járművet.

Kis híján súlyos vasúti szerencsétlenség történt Nagytéténynél - erről a MÁV-csoport számolt be a Facebookon.

A közlés szerint az éjszakai órákban Nagytéténynél egy sofőr autójával felhajtott a vágányokra, majd a járművet hátra hagyta a pálya közepén, így az veszélyes akadályt képezett az arra közlekedő vonatok előtt. Azt írták, csak a mozdonyvezető lélekjelenlétén és a szerencsén múlt, hogy a Balatonfüredről a Déli pályaudvarra tartó Bagolyvonat még időben fékezni tudott, így elkerülte az ütközést, amely akár súlyos vasúti szerencsétlenséget is jelenthetett volna.

A közlemény szerint a katasztrófavédelem és a MÁV kétéltű baleseti segélynyújtó járműve hajnal óta dolgozott az autó kiemelésén, amelyet végül reggel 8-ra tudtak eltávolítani. A pálya felszabadításáig a távolsági vonatok többsége terelve, Érd felső felé közlekedett, ez okozta a reggeli órákban előforduló 10-20 perces késéseket, illetve az S36-os, valamint a martonvásári Z30-as járatok esetében a járatkimaradásokat - hívták fel a figyelmet.

A MÁV-csoport az ügyben ismeretlen tettes ellen megtette a feljelentést - írták.