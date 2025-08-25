Magyar Péter: Orbán Viktor édesapja megmutatta, hogyan kell benzines kannával tüzet oltani

Orbán Győző;Hatvanpuszta;Magyar Péter;Tisza Párt;

2025-08-25 10:19:00 CEST

Van humora annak, aki ezeket a válaszokat írta – reagált a miniszterelnök édesapja által adott interjúra a Tisza Párt elnöke.

Orbán Viktor édesapja interjút adott a rogáni propaganda bulvár zászlóshajójának, a Borsnak és megmutatta, hogyan kell benzines kannával tüzet oltani – írta Magyar Péter a Facebook-oldalán, azt követően, hogy – mint arról mi is beszámoltunk – Orbán Győző a lapnak többek között arról beszélt: Hatvanpuszta egy gazdaság a semmi közepén, és a fiát rajta keresztül támadják igaztalanul.

„A hiánypótló interjúból megtudhattuk, hogy amit Hatvanpusztán látunk, az igazándiból portaépület, őrszolgálat, trafóház, szennyvízközpont, napelemtelep, tisztilak, béresház, gépszín, szerelőakna, aszaló, szociális helyiség, munkáslakás, raktár. Két diáklak is épült és lesznek tanulótermek is. Az is kiderült, hogy a festett, kazettás mennyezetű könyvtárban nem gabonát fognak tárolni, hanem az Orbán család iratait évezredekre visszamenően. A medence pedig a 12 dédunokának készült. Megtudhattuk azt is, hogy a gazdálkodás már jövőre elkezdődhet, pont Orbán Győző 86. születésnapján” – állapította meg a Tisza Párt elnöke. Hozzátette, a miniszterelnök édesapja

sajnos a 30 milliós előnevelt fákról, a pánikszobáról és a birtokon tárolt harcjárművekről nem osztott meg részleteket, ahogy arról se, hogy az antilop-, vagy a zebratenyésztés lesz-e a gazdaság a főprofilja.

Azt viszont – folytatta – megtudhattuk, hogy Orbán Győző sosem indult állami közbeszerzéseken. „Persze, csak azok a cégek, akiktől ő a tízmilliárdos megrendeléseket kapta” – jegyezte meg az ellenzéki pártvezető.

Magyar Péter az interjút úgy összegezte:

meg kell hagyni, hogy az idősebb Orbánnak is van humora. Vagyis annak, aki ezeket a válaszokat írta.

Bár ha Orbán Győző életrajzát nézzük, lehet nem is volt szüksége segítségre – írta, és azt ídézte, hogy Orbán Viktor édesapja 1966-ban belépett a Magyar Szocialista Munkáspártba, ahol előbb KISZ-patronáns, később propagandista funkciót látott el. Majd megjegyezte, lesz dolga a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatalnak.