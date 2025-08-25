Izrael;Gáza;szolidaritás;petíció;

2025-08-25 14:45:00 CEST

Eredetileg mintegy háromszázan írták alá azt a petíciót, amelyben szolidaritásukat fejezik ki az izraeli-palesztin konfliktus minden érintettjével.

„A magyar zsidó történelemből tudjuk, hogy mi a hallgatás ára. Ezért mi nem hallgatunk. Felszólalunk a békéért, az igazságosságért, az izraeliek és palesztinok emberi jogaiért” – hangsúlyozza az a petíció, amire a hvg.hu hívta fel a figyelmet.

A petíciót eredetileg mintegy háromszázan írták alá, olyan magyarok, akik sokfajta módon kötődnek zsidó gyökereikhez. „Vannak köztünk ateisták, keresztények és vallástartó zsidók is. Vannak jelenleg is zsidó közösségekben dolgozók, és vannak olyanok is, akiket már csak halvány családi szálak, például felmenői holokauszttal kapcsolatos szenvedései kötnek a magyar zsidósághoz” – olvasható.

Sok mindenben különböznek, de abban egyetértenek: a jelenlegi izraeli kormány és a magyarországi közbeszédben meghatározó hangú hazai zsidó szervezetek, véleményformálók „egyoldalú, szélsőséges megnyilvánulásai” nem képviselik a véleményüket. Szeretnék kinyilvánítani, hogy ezek a meghatározó szereplők nem az ő nevünkben cselekednek, nem az ő nevünkben beszélnek.

Az aláírók között van Bojár Iván András művészettörténész, író, Eörsi László történész, Fliegauf Bence író-filmrendező, Karsai László történész, Kelemen Katalin rabbi, Király Júlia közgazdász, Mérő Vera író, jogvédő, Novák Attila történész, Nyáry Luca író, Sárosdi Lilla színész, Schönberger Ádám közösségszervező, a Marom Egyesület elnöke, Sik Endre szociológus, Steiner Kristóf író, aktivista, vegán szakács, Szalai Erzsébet szociológus, Vágvölgyi B. András író, filmrendező, Vásárhelyi Mária szociológus. Szolidaritásunkat fejezik ki az izraeli-palesztin konfliktus minden érintettjével: az október 7-i támadás zsidó áldozataival és a Gázában ártatlanul elhunyt palesztin áldozatokkal éppúgy, mint a jelenleg is szenvedő zsidó túszokkal és gázai lakosokkal.