Egyetlen fideszes képviselő sem jelent meg, határozatképtelen lett a parlament rendkívüli ülése

Fidesz;ellenzék;Országgyűlés;rendkívüli ülés;határozatképtelenség;

2025-08-25 14:16:00 CEST

Az ülésre az ellenzéki képviselők négy napirendi ponttal készültek.

Két ülésszak közötti nyári szünetét tölti a parlament, de ellenzéki képviselők augusztus 25-re kezdeményezték az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását. A kormánypárti képviselők hiányában azonban ez határozatképtelen lett – írja az Index.

Az ülésre négy napirendi ponttal készültek:

a Jobbik kezdeményezésére vitáztak volna a deviza alapú szerződések felülvizsgálatáról és a károsultak megsegítéséről,

a DK az iskolakezdési támogatás kiterjesztéséről tárgyalt volna a magyarországi családok részére,

a Mi Hazánk Dúró Dórával napirendre emelte a gyermekek digitális védelmét,

és a Párbeszéd frakciójából Jámbor András az igazságos végrehajtási rendszer és az ehhez kapcsolódó, adósokat segítő, átfogó reformkoncepció megalkotására tett javaslatot.

A Fidesz-frakció már csütörtökön közölte, hogy a kormánypártok nem vesznek részt a rendkívüli ülésen, ennek megfelelően üresek maradtak az ellenzékkel szembeni padsorok és az ülés ezzel határozatképtelen lett.

A portál összefoglalója szerint

Jámbor András ezt követően feltette a kérdést, hogy „Hol van a 135 bátor ember?”, majd leszögezte, olyan dolgokról kellene beszélniük, amelyek magyarok százezreit érintik.

Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke közölte, szégyen és gyalázat, hogy a Fidesz ismét bojkottálja az ülést, amikor magyarok százezreinek tönkretett életéről beszélünk.

a jobbikos Z. Kárpát Dániel kiemelte, „az évszázad pénzügyi merényletét az évszázad igazságtétele kellene, hogy kövesse”, majd úgy fogalmazott: „adja magát a kérdés, hogy hol a kormány? Ha bármely átlagos honpolgár nem fáradna be a munkahelyére, akkor milyen következményekkel számolna?”

Komjáthi Imre, az MSZP elnöke a kormánypárti képviselők nevében is elnézést kért mindenkitől a mai ülés miatt. „Határozatképtelenség. Micsoda kifejező szó. Magatehetetlenség, erőtlenség, impotencia a képviselőktől. Kit képviselnek azok a kormánypárti képviselők, akik ma el sem jöttek ide?” – kérdezte.

Arató Gergely úgy vélekedett, a Fidesz távolmaradása világosan jelzi, hogyan állnak az embereket érintő ügyekhez. „Pedig nem kellett volna gyalog jönniük, megjöttek már a magángépek az Adriáról és a focimeccsekről. Itt lehetnének, de nem érdekli őket, hogy hány család retteg a végrehajtóktól” – jegyezte meg a DK politikusa.

Bedő Dávid, a Momentum frakcióvezetője a Facebookon közölte, hogy az ellenzéki párt parlamenti képviselői nem vesznek részt a mai ülésen.

„Miután Kövér László házmester módjára több képviselőnket is jogtalanul tiltotta ki a parlamentből, sőt, egyikük, Sebők Éva kitiltása a mai napig tart, így számunkra egyértelmű, hogy nem veszünk részt ezen az ülésen sem” – szögezte le. Megjegyezte, a napirenden lévő ügyek fontosak, amelyekkel egyetértenek, azonban ezekkel az ügyekkel is az Országház falain kívül kell foglalkozni.

„Nem tartjuk célravezetőnek azt, hogy ellenzéki pártok proaktívan azt a látszatot keltik, mintha működne és betöltené valódi funkcióját a parlament, ugyanis a valóság az, hogy a Fidesz azt évről évre egyre jobban kiüresíti – ezért sem veszünk részt a mai ülésen. A parlamenti pártok közül egyedüliként a Momentum döntött úgy, hogy a kormányváltás érdekében nem indul a 2026-os választáson. A célunk azonban nem változott: a Fidesz-kormány leváltása, amihez a Parlament falain kívül teszünk meg mindent” – zárta bejegyzését.