2025-08-25 15:35:00 CEST

A BKK vezérigazgatói posztjára kilenc, a BKV vezetésére tizenegy pályázat érkezett.

Vasárnap lezárultak a BKK és a BKV vezérigazgatói posztjára kiírt pályázatok. A két céghez összesen 20 pályázat érkezett – írja a Magyar Hang.

A lap érdeklődésére a Főpolgármesteri Hivatal Városkommunikációs Irodája azt közölte, hogy a BKK-nál kilencen, a BKV esetében tizenegyen pályáztak a vezérigazgatói posztra. Azt ígérték, hogy a pályázatokat anonimizált formában hamarosan nyilvánosságra hozzák. Hozzátették, a főpolgármester – miként azt előzőleg jelezte – a korábbi bírálóbizottságot kéri fel a pályázatok értékelésére, majd a bizottság javaslata alapján tud javaslatot tenni a Fővárosi Közgyűlés számára. A pályázati kiírás szerint az elbírálás és a közgyűlés döntésének várható határideje szeptember 24-e.

A lap emlékeztet, a fővárosi pályáztatások ügye régóta húzódik: a Tisza Párt és a Vitézy Dávid vezette Podmaniczky Mozgalom is azt támogatta, hogy mindenképp legyen megmérettetés, mondván az „óellenzékhez″ kötődő szereplők vannak pozíciókban. Kérésüket végül sikerült átvinniük Karácsony Gergelyéken, így az öt legnagyobb cég élére pályázatot írt ki a főváros még az év elején.

A BKK és a BKV esetében azonban a bírálóbizottság arra jutott, hogy nem jelentkezett elegendő számú, vagyis legalább három olyan jelölt, akiket személyesen is meghallgatnának, ezért végül a közgyűlés érvénytelennek nyilvánította a pályázatokat. Emiatt Karácsony Gergely új pályázatokat írt ki, ezekre lehetett augusztus 24-ig jelentkezni.