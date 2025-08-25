Videón, ahogy belehajtanak Hadházy Ákos autójába Hatvanpusztán, nem is egyszer, kétszer

Közzétette a Gulyáságyú Média azt a felvételt, amelyen világosan látszik, hogy szándékosan hajtottak bele Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő autójába a biztonsági őrök a hatvanpusztai Orbán-birtoknál.
A felvétel tanúsága szerint kétszer is ráhúzták a kormányt az ellenzéki politikus és a vele utazó riporter autójára. A videó elején az látszik, hogy az egyik biztonsági őr a birtoknál járó Hadházy Ákost szidalmazza. Ezt követően jön a felvételen az a rész, amikor biztonsági őrök a Suzukijukkal szemből a távozó politikus vágnak, majd belemennek. Itt azonban még nem álltak meg, hátulról beléjük hajtottak még egyszer, majd ahogy megpróbáltak ismét behajtani elé, felborultak.Büntetőeljárás indult, hogy kiderüljön, ki és miért ment bele Hadházy Ákos kocsijába Hatvanpusztán
Hadházy Ákos és a Gulyáságyú Média riportere ekkor kiszállk a kocsiból, majd a felborult autóhoz sétáltak, amelyből a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Testőr Kft. céges pólóját viselő biztonsági őr próbált éppen kikászálódni. A férfi meg se próbálta tagadni a szándékosságot, amikor rákérdeztek, hogy miért jött neki, úgy felelt: Majd mindjárt megmondom. Végül nem mondta meg, viszont a társa felszólította őket, hogy ne videózzanak. A két hatvanpusztai őr pár perc múlva visszaállította az autót a kerekeire, így a rendőrségi helyszínelés nem az eredeti állapotban kezdődött meg.
A hatvanpusztai birtok hivatalos tulajdonosával, id. Orbán Győzővel ma közölt interjút a Bors. Ebben Orbán Viktor édesapja fenntartotta, hogy a hatvanpusztai Orbán-birtok csak egy gazdaság.
A Testőr Kft. elég hűségesen szolgál, a cég egy tavalyi esetben még a Terrorelhárítási Központnak is ellentmondott, amikor arról volt szó, hogy Magyarország leggazdagabb emberét, Mészáros Lőrincet és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert kell v édeni a kíváncsi kérdésektől.