Videón, ahogy belehajtanak Hadházy Ákos autójába Hatvanpusztán, nem is egyszer, kétszer

Hadházy Ákos;szándékos baleset;Hatvanpuszta;

2025-08-25 15:30:00 CEST

A Mészáros-féle Testőr Kft. biztonsági őrei még csak meg se próbálták tagadni a szándékosságot.

Közzétette a Gulyáságyú Média azt a felvételt, amelyen világosan látszik, hogy szándékosan hajtottak bele Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő autójába a biztonsági őrök a hatvanpusztai Orbán-birtoknál.

A felvétel tanúsága szerint kétszer is ráhúzták a kormányt az ellenzéki politikus és a vele utazó riporter autójára. A videó elején az látszik, hogy az egyik biztonsági őr a birtoknál járó Hadházy Ákost szidalmazza. Ezt követően jön a felvételen az a rész, amikor biztonsági őrök a Suzukijukkal szemből a távozó politikus vágnak, majd belemennek. Itt azonban még nem álltak meg, hátulról beléjük hajtottak még egyszer, majd ahogy megpróbáltak ismét behajtani elé, felborultak.

Hadházy Ákos és a Gulyáságyú Média riportere ekkor kiszállk a kocsiból, majd a felborult autóhoz sétáltak, amelyből a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Testőr Kft. céges pólóját viselő biztonsági őr próbált éppen kikászálódni. A férfi meg se próbálta tagadni a szándékosságot, amikor rákérdeztek, hogy miért jött neki, úgy felelt: Majd mindjárt megmondom. Végül nem mondta meg, viszont a társa felszólította őket, hogy ne videózzanak. A két hatvanpusztai őr pár perc múlva visszaállította az autót a kerekeire, így a rendőrségi helyszínelés nem az eredeti állapotban kezdődött meg.

A hatvanpusztai birtok hivatalos tulajdonosával, id. Orbán Győzővel ma közölt interjút a Bors. Ebben Orbán Viktor édesapja fenntartotta, hogy a hatvanpusztai Orbán-birtok csak egy gazdaság.

A Testőr Kft. elég hűségesen szolgál, a cég egy tavalyi esetben még a Terrorelhárítási Központnak is ellentmondott, amikor arról volt szó, hogy Magyarország leggazdagabb emberét, Mészáros Lőrincet és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert kell v édeni a kíváncsi kérdésektől.