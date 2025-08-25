Újdörögdi baleset: öt hónap után sincs gyanúsított

nyomozás;legfőbb ügyész;Újdörögd;újdörögdi baleset;

2025-08-25 15:55:00 CEST

A legfőbb ügyész azt közölte, hogy a „maradandó fogyatékosságot okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt” folytatott nyomozás még mindig tart.

Még mindig nyomoz a Győri Regionális Nyomozó Ügyészség az az újdörögdi kézigránátos baleset ügyében – írja a Telex.

Az LMP-s Kanász-Nagy Máté nemrég újból írásbeli kérdéssel fordult Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyészhez, Polt Péter utódjához. Az országgyűlési képviselő augusztus 7-én kelt levelében arról érdeklődött, hogy megállapította-e már bűncselekmény alapos gyanúját a nyomozás. Arra is kíváncsi volt, hogy meddig tart még az eljárás, és milyen módon kívánják majd tájékoztatni annak eredményéről a közvéleményt.

A legfőbb ügyész hétfőn közzétett válasza szerint a „maradandó fogyatékosságot okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt” folytatott eljárás még mindig tart, „az eljáró regionális nyomozó ügyészség széleskörű bizonyítást folytat”, melynek keretében több szakterületet érintően igazságügyi szakértőket rendeltek ki. Hozzátette, „a szakvélemények egy része már elkészült, azonban csak valamennyi szakvélemény előterjesztését követően lehet az eljárás további menetét meghatározni”.

Az újdörögdi baleset március végén történt. Egy 29 éves, Miniszterelnökségen dolgozó nő mindkét kezét elvesztette a köztisztviselőknek hirdetett önkéntes honvédségi gyakorlóprogramon, miután felrobbant a tenyerében egy éles kézigránát dobógyakorlat közben, és a kiképzője is megsérült a balesetben. Július elején annyi derült ki, hogy a gránátbalesetet igazságügyi szakértők bevonásával vizsgálják – az ő szakvéleményük után derülhet ki a felelős személye.