Átjárhatóság

kormányinfó;

2025-08-25 15:42:00 CEST

Gulyás Gergely az Orbán-kormány által kitalált hitelekkel kezdi, mondván, biztosítják az átjárhatóságot a szeptemberben induló Otthon Start, illetve a CSOK Plusz között, van lehetőség hitelkiváltásra és módosításra.