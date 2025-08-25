Új energiaforrások után kell nézni?

kormányinfó;

2025-08-25 16:07:00 CEST

A fideszes Mandinernek Gulyás Gergely elmondta, számszerűsíthető a kár a Barátság kőolajvezeték kapcsán, de a legsúlyosabb probléma az, hogy sérült az energiabiztonság, és hogy emiatt új források után kell nézni. Ez a miniszter szerint Magyarország számára nagyon nehéz, de minden forgatókönyvre van terve. Mindemellett jó lenne a józan ész terepére visszatérni.

Gulyás Gergelynek nincs azzal kapcsolatos ismerete, hogy miért lett az orosz hadsereg célpontja egy munkácsi kávéfőzőgyár, de elítéli a támadást.

Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója egy Rákosrendezőre vonatkozó törvényt szorgalmaz, erről Gulyás Gergely elmondta, hogy Lázár Jánossal kell a fővárosnak tárgyalnia, először tudniuk kell, hogy pontosan mit is akar a területtel Budapest.