Gulyás Gergely: Hatalmas baromságokat is lehet mondani

kormányinfó;

2025-08-25 16:14:00 CEST

Tudomásul kell venni, hogy olyan politikai küzdelem vette kezdetét, ahol bármilyen baromságot el lehet mondani – jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter a TV2 kérdésére.

Gulyás Gergely szerint a sajtó egy része kritikátlan támogatójává vált a Tisza Pártnak vagy éppen a Demokratikus Koalíciónak, de annak, aki kormányt akar váltani, bármit el lehet mondani. Ezt sajnálatos jelenségnek tartja a közéletben, de úgy véli, a politika már csak olyan, hogy alkalmazkodni kell a körülményekhez. A körülmények pedig szerinte olyanok, hogy a legnagyobb baromságot is el lehet mondani, és sokan ehhez asszisztálnak – tette hozzá.

A Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatos kérdésre azt mondta, nem tudja, mi lehet a célja Ukrajnának, de abban biztos, hogy nem fog sikerülni.