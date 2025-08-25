Rakétavédelem majdnem a legmagasabb szinten

kormányinfó;

2025-08-25 16:32:00 CEST

Az európai országok többsége, így Magyarország sem rendelkezik olyan légvédelmi képességekkel, amelyek ballisztikus és hiperszonikus rakéták ellen jelentenének védelmet – jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Heti TV kérdésére. Gulyás Gergely ismertetése szerint az ország rakétavédelmi rendszere korszerű, az európai országoknál – a legnagyobbaktól eltekintve – ez a legmagasabb szint. Elmondása szerint ezen a területen jelentős fejlesztések történtek, ezért a nem ballisztikus és hiperszonikus rakéták elleni védelem már fejlettnek és hatékonynak számít. Rámutatott, hogy az ilyen rendszerek kiépítése több milliárd dollárba kerülne, ha Magyarország hasonló képességeket szeretne létrehozni.