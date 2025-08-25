Egyelőre nem kijevi, hanem Európai Bizottság van

Gulyás Gergely;kormányinfó;Barátság kőolajvezeték;

2025-08-25 16:46:00 CEST

A Magyar Nemzet is a Barátság kőolajvezetékről kérdezett – egészen pontosan arról, hogy az Európai Unió hallgat a kérdésben.

Gulyás Gergely nyomatékosította, hogy egyelőre nem kijevi bizottság van, hanem Európai Bizottság, amelynek az uniós tagállamok érdekeit kellene képviselnie. Az EU-nak csak a saját, januárban írásban rögzített kötelezettségvállalásához kellene ragaszkodnia, amely szerint harmadik országok, így Ukrajna is köteles biztosítani az uniós tagállamok energiaellátását saját területén keresztül. Ehhez kell a Bizottságnak következetesen tartania magát. Amennyiben ezt nem teszi meg, akkor majd mi fogunk, és miután elég sok egyhangú döntés van abban a tárgyalási folyamatban, amely Ukrajnával fennáll, minden államnak lehetősége van ezt érvényesíteni.

Arra a felvetésre, hogy az ellenzéki politikusok nem szólalnak meg a témában, Gulyás Gergely úgy felelt, hogy Dobrev Klára esetében olyan sokáig, olyan közel voltak családilag és politikailag évtizedeken keresztül az oroszokhoz, hogy most gyorsan és rugalmasan próbálnak átállni az attól legtávolabbi oldalra.

A Tisza Párt esetében viszont semmiféle titok nincsen: Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke megmondta, hogy Ukrajna korlátlan és feltétlen támogatását várja a frakcióban ülőktől, így a Tisza Párttól is, tehát ők ennek megfelelően csak követik az utasítást.