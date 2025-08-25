Nem kerül vissza Munkács a háború sújtotta térségek listájára

Gulyás Gergely;kormányinfó;

2025-08-25 17:19:00 CEST

Gulyás Gergely további támadás híján ezen nem is változtatna. Ezt követően a következő párbeszéd zajlott le közte és a hvg.hu munkatársa között:

- Még több támadás kell hozzá, hogy esetleg visszakerüljön, vagy hol van egy ilyen határ....?

- ... kelleni nem kell. Azt reméljük mindannyian, hogy újabb támadás nem lesz. Tehát az eddigi támadás nem volt indokolt az alapján visszakerüljön Kárpátaljára a listára, jól értem?

- Én nem változtatnék a pillanatnyilag a szabályokban.

- Ön nem változtatna?

- Én most nem változtatnék a szabályon.

- És a kormány ezt tárgyalta, és ő is így döntött?

- Nem tárgyalta, tehát addig, amíg nem tárgyalja, addig a kormány az én álláspontomat osztja.