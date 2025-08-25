Orbán-kormány;Fidesz;közvélemény-kutatás;Magyar Péter;Barátság kőolajvezeték;Otthon Start Program;

2025-08-25 17:17:00 CEST

Magyar Péter „önteltségéről” kérdezi az embereket egy kormányközeli közvélemény-kutató

Kíváncsiak arra is, mit gondolnak a választók az Otthon Start programról, korruptnak tartják-e az Orbán-kormányt, valamint hogy hallottak-e már a Barátság kőolajvezeték elleni ukrán támadásról.