Magyar Péter „önteltségéről” kérdezi az embereket egy kormányközeli közvélemény-kutató

Kíváncsiak arra is, mit gondolnak a választók az Otthon Start programról, korruptnak tartják-e az Orbán-kormányt, valamint hogy hallottak-e már a Barátság kőolajvezeték elleni ukrán támadásról.

A kormányközeli felmérésekkel korábban többször összefüggésbe hozott Amarone Kft. nevében ismét szondázzák a közvéleményt a Fidesznek fontos témákban. A hvg.hu olvasói beszámolója szerint az olyan egyszerű kérdéseken túl, mint hogy az emberek kire voksolnának a választáson, ezúttal például az Otthon Start programról érdeklődtek, valamint

arra is rákérdeznek, hogy korruptnak tartják-e az Orbán-kormányt.

A telefonáló arra is kíváncsi volt, hogy jelenleg „Mi a legnagyobb probléma ma Magyarországon?”, illetve hogy mit gondolnak az emberek az Barátság kőolajvezeték elleni ukrán támadásról. Sőt még arra is rákérdezett, egyetértenek-e azzal, hogy „Ukrajna uniós csatlakozásának feltétele legyen a Barátság vezeték tulajdonjogának átadása Magyarország részére?”

A lap szerint Magyar Péterre is kitért a felmérés. A megkérdezettnek azt kellett eldöntenie, hogy a Tisza Párt elnökére mennyire jellemzők az alábbi – fideszes politikusok által hangoztatott – állítások és narratívák:

  • öntelt,

  • túlságosan szereti önmagát,

  • nem feltétlenül az, akinek mutatja magát,

  • budai úri gyerek,

  • forrófejű,

  • ugyanazok állnak mögötte, akik Gyurcsány, Bajnai mögött, vagyis a Soros-hálózat tagja.

