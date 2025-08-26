Drága az orosz LNG, az Orbán-kormány mégis vásárol belőle

Magyarország;Eurostat;orosz gáz;LNG;

2025-08-26 16:11:00 CEST

Magyarország júniusban hirtelen dömpingszerű LNG-vásárlásba kezdett.

Magyarország júniusban, története során először, cseppfolyósított földgázt (LNG) vásárolt Oroszországból – derül ki az Eurostat nemrég frissített adatsorából. A mennyiség jelképes, kísérleti: (természetesen visszagázosítva) körülbelül 35 ezer köbméter, összesen 3,7 millió forintért, köbméterenként 109 forintért, a viszonyítási alapul szolgáló holland tőzsde szintjénél olcsóbban. (A rendkívül sok, nyilvánvalóan téves alapadat miatt számításunk hangsúlyozottan becslés, amelyet köbméterenként 34 megajoule-os fűtőértéken végeztünk.)

Egy más szempontú adatlekérés pedig arról tanúskodik, hogy Magyarország júniusban hirtelen dömpingszerű LNG-vásárlásba kezdett. Így az oroszokon kívül a belgáktól 159 ezer, a lengyelektől 51 ezer, a németektől pedig 39 ezer köbméter érkezhetett. Az átlagár (az értelmezhetetlen német adaton túl) 107 forint lehet. A kormánypropaganda akár szövetségi rendszereink ellenében is hangoztatott állítását, miszerint az orosz lenne a legolcsóbb gáz, árnyalja, hogy a belga tarifa alacsonyabb, 104 forint. (A statisztika természetesen egységes módszertant alkalmaz, tehát a két érték minden tekintetben összehasonlítható; a kormánypropaganda kedvenc csúsztatása, miszerint a nem orosz tarifákra további költségek rakódnak, itt tehát kizárható.)

Ezek az LNG-vásárlások mondhatni próbamennyiségek, ugyanakkor a magyar LNG-beszerzési stratégia meglehetős hullámzó. Az első ilyen, minimális mennyiség 2010-ben érkezett Németországból, majd, hosszú szünet után már folytonos szállítások 2018 júniusában indultak meg, mégpedig Hollandiából, havi néhány százezertől 1-2 millió köbméterig terjedő (az ország néhány órás fogyasztásának megfelelő) mennyiségekkel. Ez 2021 végéig tartott; 2022-ben néhány millió köbméter érkezett Németországból, majd 2023. és 2024. februárja között kisebb mennyiségű, de biztos LNG-behozatal zajlott Belgiumból. 2024 márciusa óta viszont, egy tavaly novemberi, egyszeri, 368 ezer köbméteres szlovák adagot leszámítva, egész idén júniusig, ismét nem került LNG az országba.

Az LNG-szállítmányok valószínűleg a horvát Krk-szigeti cseppfolyósítottgáz-lefejtőtől érkeznek, de elméletileg más kikötők is rendelkezésre állnak. Az ismert vevők közé tartozik az állami MVM és a svájci, de magyar többségű MET.

Júniusban Magyarország 663 millió köbméter vezetékes orosz gázt vásárolt, köbméterenként 135 forintért. A díj gyakorlatilag megegyezett a viszonyítási alapul szolgáló, TTF nevű holland tőzsde két hónappal korábbi, vagyis áprilisi szintjével. Bár ez önmagában még nem rossz arány, a helyzet mégis romlik. Oroszország ugyanis áprilisban még különleges, 12 százalékos kedvezményt adott a tőzsdéhez képest, amely érték májusban 5 százalékra apadt. Mivel az orosz ár – az egyre harsogóbb kormánypropagandát cáfolva – általában meghaladja az irányadó nyugati tőzsde szintjén, a jelek szerint a Kreml leghűségesebb uniós vásárlójának számító Magyarország áprilisi kedvezménye tiszavirág-életűnek bizonyult.

A gázárak egyébként estek: míg a ránk mért orosz tarifa májusról júniusra 11, addig a TTF márciusról áprilisra 14 százalékkal.

A 663 millió köbméter lényegében megegyezik a tavalyi év hasonló időszakának mennyiségével, amiként az év első felében érkező 3,7 milliárd köbméter is. A beszerzett mennyiséget a két hónappal korábbi TTF-hez viszonyítva a magyar-orosz gázszerződés 2021. októberi megkötése óta Magyarország a szerződéses képleten számításunk szerint 238 milliárdot, egyidejű beszerzést feltételezve pedig 257 milliárdot vesztett. A TTF júniusig drágult, majd júliusban esett, ami így két hónappal később – tehát júliustól szeptemberig – az orosz árban is hasonló ívet feltételez.

Az Eurostat-nyilvántartásban szereplő tagállamok júniusban 2,8 milliárd köbméter orosz gázt vettek. Ez 27 százalékkal alulmúlja az előző év hasonló időszakának szintjét. Az első félévi, összesített, 20 milliárd köbméteres mennyiség 15 százalékos csökkenés.

Közülük 663 millió köbméterével újfent Magyarország számított a legnagyobb oroszgáz-vásárlónak. Utánunk a franciák következnek 625 millió köbméter LNG-vel. A 11 uniós-orosz államközi gázügyletet tartalmazó listán – amelyen így Magyarország egy vezetékesgáz- és egy LNG-értékkel is szerepel – szerepelnek még vevőként a belgák, a spanyolok, a görögök, a hollandok, a szlovákok, a bolgárok, a litvánok és az észtek is. Magyarország 135 forintos díja a 11-ből a harmadik legmagasabb. Putyin ceruzája csak a szlovákok és a hollandok számára fogott vastagabban. A magyar kormánypropagandában oly sokat kárhoztatott egyéb uniós vevők számára tehát Moszkva rendre olcsóbban adja a fűtőanyagot, mint Magyarországnak.