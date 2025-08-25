Dobrev Klára meglátogatta a szolnoki gyermekotthont, ha kell, mindegyikbe elmegy

Szolnok;gyermekotthon;Dobrev Klára;Györfi Mihály;

2025-08-25 19:59:00 CEST

A Fidesz-kormány a GDP két százalékát fordítja gyermekvédelemre, ez az összeg korábban három százalék vo

Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke, európai parlamenti képviselője Mészáros Dáviddal, a párt térségi országgyűlési képviselőjével, és Györfi Mihály szolnoki polgármesterrel együtt elnöke ellátogatott a szolnoki gyermekotthonba, miután az RTL beszámolt az intézményben történt visszaélésekről, Györfi Mihály, a város polgármestere pedig véres falakról és padlóról készült videót osztott meg, aki feljelentést is tett a rendőrségen gyermekbántalmazás gyanúja miatt.

A Népszavának egy hétfőn megjelent cikkében nyilatkozott Szabó Csaba, a szolnoki befogadó otthon egykori dolgozója, aki a többi között arról beszélt, hogy a Novák Katalin volt köztársasági elnök bukásához vezető elnöki kegyelmi botrány után hozott kormányzati intézkedések nem tették jobbá a gyermekvédelmi rendszert.

Dobrev Klára a helyszínen elmondta: a helyszínre érkező államtitkár szerint az otthonban minden tökéletesen működik, frissen festettek a hétvégén, zért azokat az állapotokat, amelyeket az RTL mutatott be pár nappal ezelőtt, már nem lehetett tapasztalni. A DK elnöke hozzátette: ha bejelentkezik egy gyermekvédelmi intézménybe, és emiatt hirtelenjében 2-3 nap alatt teljesítik a szükséges felújításokat, akkor szívesen ellátogat minden egyes magyarországi gyermekvédelmi intézménybe.

A DK elnöke azt is hozzátette: európai parlamenti képviselőként adatszolgáltatást kért, és mint kiderült, a gyermekfelügyelők 350-400 ezer forintért dolgoznak napi 10-12 órát. Vagyis túlterheltek és alulfizetettek – ennek oka pedig az, hogy a Fidesz vezette jobboldali állam az elmúlt években folyamatosan veszi ki a pénzt a gyermekvédelemből. Míg 2010-ben a GDP 3 százalékát fordították gyermekvédelemre, ez az összeg ma 2 százalék.

Dobrev Klára arra kérte a gyermekvédelemben, az egészségügyben dolgozókat, tanárokat, hogy keressék meg, ha bármilyen visszaéléssel találkoznak a munkahelyükön, törjék meg a félelem vezérelte csend hatalmát, és számoljanak be a tapasztalataikról, akár arc nélkül is. “Mert jogunk van tudni, hogyan építi le napról napra a fideszes állam ezeket a szolgáltatásokat” -- fogalmazott.

Györfi Mihály elmondta: a gyermekotthonokban élő gyermekek közös gyermekeink, hiszen a mi adóforintjainkból történik a neveltetésük. Országosan 23 ezer, a megyében mintegy ezer, és Szolnokon több mint száz gyermekről van szó. Mészáros Dáviddal, a térség országgyűlési képviselőjelöltjével egyeztetett időpontokban körbe fogják járni mind a lakásotthonokat, mind az intézményeket, a gyermekotthonban pedig havi rendszerességgel ellenőrizni fogja a körülményeket.

Mészáros Dávid annyival egészítette ki az elmondottakat, hogy a gyermekvédelemre fordított költségvetési összeget minimum a duplájára kell emelni, és a pénz egy részét bérfejlesztésre kell fordítani, hogy enyhíteni lehessen a munkaerőhiányt, és a hiányzókat elkötelezett szakemberekkel lehessen pótolni.