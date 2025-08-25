Magyar állami támogatással épülhet futballakadémia Kassán

Kassa;futballakadémia;Bethlen Gábor Alapítvány;Szíjj László;

2025-08-25 19:45:00 CEST

Szíjj László is felsejlik a háttérben.

A magyar Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. biztosíthat vissza nem térítendő támogatás formájában forrást a Kassai Labdarúgó Akadémiai központhoz - írja az Átlátszó.

A Borsodsport Invest Kft. és a Slovak Sport Development s.r.o. által kiírt tender az év elején még eredménytelenül zárult, mivel a beruházók rendelkezésére álló forrást a legolcsóbb árajánlat is meghaladta. Az új tender alkalmával azonban a 13 125 511 eurós (azaz nagyjából 5,2 milliárd forintos) ajánlat azonban már belefért a büdzsébe. A kivitelező a szlovák AVA-stav s.r.o. lehet.

A 78 626 négyzetméteres területű sportkomplexum kivitelezőjének feladata lesz többek között a négyszintes, lapos tetős főépület, a légkupola csarnok, valamint a lelátós centerpálya tervezése és engedélyeztetése, továbbá a járdák, terek, utak, parkolók, öt szabadtéri futballpálya, technológiai raktár és egy transzformátorállomás tervezése és esetenként kivitelezése is.

A közbeszerzési eljárásnak nem része a bútorbeszerzés és a konyhatechnológia, továbbá a tervezéssel és a kivitelezéssel érintett projektelemek között nincs teljes átfedés, így nem minden tervezéssel érintett projektelemet kiviteleznek majd. Kulcsrakész állapotban csak a főépület első és második szintjét kell átadni, a harmadik és negyedik szintet elég szerkezetkész állapotba hozni. A focipályák közül egy füvest és egy műfüvest kell kialakítaniuk. Azonban meghatároztak opciós tételeket is, ezeket a szerződéskötést követő 12 hónapon belül jelzik a kivitelezőnek adott esetben.

A tenderre két ajánlat érkezett, a győztes AVA-stav s.r.o mellett a CONFECTOR Mérnök Iroda Kft.-től, de utóbbi drágább ajánlatot adott. A Borsodsport Invest Kft. és a Slovak Sport Development s.r.o. ugyanakkor már korábban közölte, hogy a fejlesztés a magyar kormány támogatásával fog megvalósulni. „A tender eredményeként megvalósuló építési beruházás fedezetét a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által nyújtott vissza nem térítendő támogatás képezi” - közölték. Az viszont, hogy a magyar alapkezelő pontosan mennyi pénzt biztosít a beruházáshoz, nem derült ki.

A háttérben azonban megjelent egy szál, ami Szíjj László NER-oligarchához kötődik. A Slovak Sport Development s.r.o. (amely az FC Kassa résztulajdonosa) a magyar Borsodsport Invest Kft. többségi tulajdonában áll. A Borsodsport Invest végső tulajdonosa Magyar Olivér Mátyás és Duna Group Európa Útépítő Kft., amely Szíjj László érdekeltsége.

A lap kitér rá, hogy Magyar Olivér Mátyás is NER-közeli vállalkozó, ő ugyanis a felcsúti Puskás Akadémia orvosi csapatának tagja, mellesleg Mészáros Lőrinc magánegészségügyi birodalmában is érdekelt.