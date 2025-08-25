Kényszerleszállást hajtott végre egy hőlégballon Debrecen lakóövezetében

Videó;Debrecen;kényszerleszállás;hőlégballon;

2025-08-25 21:05:00 CEST

A pilóta szerint a kedvezőtlenre fordult széljárás miatt volt szükség a manőverre, a rendőrség légiközlekedés veszélyeztetése miatt eljárást indított.

A kedvezőtlenre fordult széljárás miatt lakóházak között hajtott végre kényszerleszállást egy hőlégballon Debrecenben vasárnap este – nyilatkozta a pilóta az RTL Híradónak.

A csatorna beszámolója szerint a szemtanúk rémülten figyelték, hogyan ereszkedik le, majd ér földet az utazókosár a sűrűn lakott debreceni kertvárosban. Volt, aki attól félt, hogy az a házakra zuhan majd. A hőlégballontúra vezetője azt mondta, egyórás sétarepülésre indultak hat emberrel a fedélzeten, és az előzetes időjárás-előrejelzés szerint kedvező szelek kísérték volna őket.

Az időjárás azonban bizonytalanra fordult, és a szél a városba sodorta őket, ahonnan sehonnan sem tudtak kikeveredni. Több helyen is megpróbáltak landolni, de egyik sem volt ideális, míg végül egy szűkös kertvárosi utcában, „kicentizve” sikerült leszállni.

Az utcában lakók azt mondták, a földet érés zajos volt, ráadásul a hőlégballon hozzáért az egyik vezetékhez, emiatt három órán át áramszünet volt a környező házakban. A pilóta úgy véli, így is szerencsésnek mondható a kényszerleszállás, mert senki sem sérült meg.

A rendőrség légiközlekedés veszélyeztetése miatt indított eljárást.