Tűz ütött ki az SK komáromi akkumulátorgyárában augusztus 20-án

Tűz ütött ki augusztus 20-án hajnalban a dél-koreai SK Battery Manufacturing (SK BM) komáromi üzemében – írja a Telex.
Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság azt közölte, hogy a gyár cellaformázó épületének töltő, öregbítő részlegén keletkezett a tűz, ahol akkupakkok és az azokat tároló műanyag rekeszek égtek. Hozzátették, az ügyben tűzvizsgálati eljárást indítottak, amely még folyamatban van.
A lap szerint a kiérkező tűzoltók a tüzet porral oltó tűzoltó készülékekkel oltották el. Az épületet 147 fő hagyta el, személyi sérülés nem történt. Az Országos Mentőszolgálat arról tájékoztatott, hogy a helyszínről senkit sem kellett kórházba szállítani.Masszív, 45 milliárd forintos veszteséggel működnek a magyarországi akkugyárak, és ki tudja, hol a vége Dől a pénz az akkugyárakba, a többi között ivóvízellátás fejlesztésének álcázza a jövő évi költségvetés az Orbán-kormánynak kedves terület támogatását