Tűz ütött ki az SK komáromi akkumulátorgyárában augusztus 20-án

Komárom;augusztus 20.;tűzeset;akkumulátorgyár;

2025-08-25 20:30:00 CEST

Akkupakkok és az azokat tároló műanyag rekeszek égtek, a katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárást indított.

Tűz ütött ki augusztus 20-án hajnalban a dél-koreai SK Battery Manufacturing (SK BM) komáromi üzemében – írja a Telex.

Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság azt közölte, hogy a gyár cellaformázó épületének töltő, öregbítő részlegén keletkezett a tűz, ahol akkupakkok és az azokat tároló műanyag rekeszek égtek. Hozzátették, az ügyben tűzvizsgálati eljárást indítottak, amely még folyamatban van.

A lap szerint a kiérkező tűzoltók a tüzet porral oltó tűzoltó készülékekkel oltották el. Az épületet 147 fő hagyta el, személyi sérülés nem történt. Az Országos Mentőszolgálat arról tájékoztatott, hogy a helyszínről senkit sem kellett kórházba szállítani.