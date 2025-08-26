Kullancsláb

nyaralás;kullancs;

2025-08-26 06:00:00 CEST

Én korábban azt gondoltam, hogy bírom a fájdalmakat. Szültem én már két gyereket, voltak epegörcseim és epeműtétem is három ízben, kivették az orrmandulámat, többször lyukadt ki fogam és gyökérkezeléseken is átestem.

Mindegyik beavatkozás után azt gondoltam, hogy engem már nem lephet meg semmilyen fájdalom és a tűrőképességem az egekben! Aztán egyik délután állok a ruhabolt próbafülkéjében, illesztem magamra a bikinifelsőt, amikor észreveszem a tükörben, hogy egy fekete izé áll ki a testem bal oldalából, éppen a hónom alatt egy tenyérnyivel. Egy pár milliméteres fekete szutyok, ami éppen a testembe befelé igyekszik.

Egy kullancs, ami már fejjel és pár lábbal benézett hozzám, mint a kismalacos mesében, amikor a farkas lába bejut az ajtón. Helyben szívinfarktust kaptam, amit (két lábon kihordva) pillanatok alatt lerendeztem magamban. Ugyanis, jó húsz évvel ezelőtt egy ilyen eset után az ügyeleten kötöttünk ki a férjemmel, mivel ötéves kislány módjára visítórohamot kaptam, amikor tűvel közeledett felém az akkor éppen bennem lévő aktuális vérszívót igyekezve a testemből eltávolítani. Persze, jól kiröhögött az ügyeletes orvos a piszlicsáré problémámmal, természetesen joggal, de hát olykor illik a saját esetlenségünkön másokkal együtt nevetni.

Most azért keményebb voltam, és ott helyben addig rimánkodtam a férjnek, amíg kiszedte belőlem az idegen test kilógó felét. Örültem, mint kutya a farkának, hogy milyen kis stramm nő lettem, már simán kitéphetnek belőlem egy kullancsot. Csakhogy bennem maradt valami fekete tartozék. A férjem megállapította a rossz szemével, hogy az csak az egyik lába lesz, a fejét biztosan kitépte, úgyhogy azt majd a szervezetem kilöki.

Hát jó. Legyen így.

Csakhogy a kis láb, nevezzük annak, elkezdett külön életet élni. Rettentően viszketett és kis piros puklit eszkábált magának a testemre.

Mintha egy jókora pattanást növesztettem volna. Kenegettem körömvirággal, aloe verával, de valahogy még mindig ott volt a fekete pont, ami az egész balhét okozta. Úgyhogy átváltottam rossz gyerek üzemmódba, és kapartam a sebet, amíg vérezni nem kezdett, de a fekete pont még mindig ott volt. Beette magát teljesen a bőr alá. Mindezt nyaralás alatt, a tengerpart mellett műveltem, ahol a sós víz még megmunkálta az amúgy is sebzett döglött kullancslábamat.

Amikor hazajöttünk, úgy gondoltam, ennek a történetnek a fele sem tréfa, úgyhogy elmentem a háziorvoshoz. Azon a héten kaptam is időpontot. A doki fertőtlenítette a kezét, felhúzott egy gumikesztyűt, megtapogatta a dudort, majd lehúzta a gumikesztyűt, fertőtlenítette a kezét, és azt mondta, mutassam meg egy sebésznek. Másnap elmentem a központi rendelőbe, hihetetlen gyorsan kaptam ismét időpontot, hiszen nem volt rajtam kívül senki. Bementem az idős sebészorvoshoz, aki a székből fel sem állva rápillantott a kis dudoromra, és azt mondta, ebben nincs semmi, és hagyjam békén azt a sebet, a szervezetem megoldja.

Vagyis visszajutottam a kezdetekhez.

Végül jót mosolygott, és én is nevettem vele, hiszen soha ne legyen nagyobb egészségügyi problémája az embernek, mint egy nyavalyás kullancsláb a testében. Csak halkan jegyzem meg, szerintem még mindig bennem van, de úgy látszik ez az új szexepilem. Vannak, akik tetoválásokkal díszítik a testüket, én pedig kullancslábakkal. Kinek mi osztott a sors, igaz?