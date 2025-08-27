Kontárok regnálása

egészségügy;tudományellenesség;

2025-08-27 06:00:00 CEST

Egy külföldi hír: a nagy múltú Kennedy család szégyene, aki a jelenlegi washingtoni adminisztrációban egészségügyi miniszter, „költségcsökkentő intézkedés” keretében elrendelte az mRNS-vakcinák fejlesztésének leállítását. A mások mellett Karikó Katalin által kifejlesztett, új generációs oltóanyag-technológia emberek millióinak életét mentette meg világszerte a koronavírus pandémia idején, és szédületes perspektívát nyitott meg a kutatók előtt, hiszen elvezethet bennünket akár a rákellenes vakcina megalkotásáig is. A közismerten oltásszkeptikus tárcavezető döntése nyomán a tudósok valóságos exodusa indult meg más földrészek felé. Könnyen lehet, hogy az Amerikát „naggyá tenni” akaró Donald Trump valójában azokat az országokat teszi tudományos nagyhatalommá, amelyek a botor módon elüldözött kutatókat befogadják.

És egy itthoni hír: a székesfehérvári kórházban súlyos vírusfertőzést szenvedett egy nyolc hónapos kislány, aki epilepsziagyanú miatt pár napot töltött el ott. A szóban forgó intézmény különben mintha a magyar egészségügy „állatorvosi lova” lenne, hiszen szülészetén jó ideig nem volt vezetékes víz. Még az a Nyugat-Európában elképzelhetetlen helyzet is bekövetkezett, hogy a kórházi részleget behálózó vízvezetéket egy éppen vajúdó nő jelenlétében próbálta megreparálni a kihívott szaki.

Mi köti össze ezt a két, egymástól földrajzi értelemben igencsak távol eső történést? Egyszerűen az, hogy mindkét országban olyan erő birtokolja a politikai hatalmat, amely büszkén vállalja elementáris erejű tudományellenességét. A „haszontalan” bölcsészek vegzálását a társadalom könnyedén megbocsátja a zsarnokoknak. Az Egyesült Államokban a középnyugati munkásemberek elégedetten csettintettek, amikor Trump egyik beosztottja nemrégiben azzal érvelt a nagyhírű egyetemeket sújtó forrásmegvonás mellett, hogy az USA-nak az LMBTQ-mozgalom mellett kiálló társadalomtudósok helyett inkább „amerikai értékrendet valló vízvezetékszerelőkre” van szüksége. Nálunk sem hördültek föl túl sokan, amikor Orbán Viktor „a romkocsmák homályában merengő bölcsészekről” elmélkedett fennhangon, megindokolandó bizonyos egyetemi szakok költségvetésének drasztikus megkurtítását. A hazai lakosság túlnyomó többségének rezignációja kísérte a kétszáz esztendős Akadémia megalázó körülmények között történő kormányzati kifosztását is.

Amikor azonban az orvostudomány művelői, illetve az egészségügyi intézmények válnak egy populista kabinet spórolási törekvéseinek kárvallottjává, azt a saját bőrünkön érezzük.

Nem merünk befeküdni az alulfinanszírozott hazai kórházakba rutinműtét okán sem, hiszen például a székesfehérvári eset tanúsága szerint már a kórteremben elkaphatunk egy súlyos fertőzést. Tudjuk azt is, hogy az Orbán-kormány szakpolitikusainak kontársága miatt lakosságarányosan világelsők lettünk a Covid-halálozások tekintetében. Amerika még nem tart itt. De ha a Robert F. Kennedy Jr. által kijelölt irányban halad, idővel az ottani közegészségügyben is a magyarországi viszonyok válnak uralkodóvá.

