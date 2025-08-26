Nem kapott állást, ezért robbantással fenyegetett meg debreceni éttermeket egy férfi

Debrecen;álláskeresés;közveszéllyel fenyegetés;

Gyorsan lebukott, mivel az önéletrajzait is arról a címről küldte, ahonnan a fenyegető leveleket.

Közveszéllyel fenyegetés bűntette miatt indítottak eljárást egy 18 éves férfi ellen, aki több debreceni étteremnél robbantást helyezett kilátásba – közölte honlapján a rendőrség.

A tájékoztatás szerint a gyanúsított korábban egy debreceni étterembe jelentkezett egy meghirdetett állásra, ám nem őt választották. Újabb alkalommal ismét elküldte önéletrajzát, majd a harmadik visszautasító üzenet után betelt nála a pohár.

Ezt követően e-mailben az üzletlánchoz tartozó valamennyi debreceni éttermet robbantással fenyegette meg, és magyarázatot követelt arra, miért nem vették fel.

A nyomozók rövid időn belül azonosították, mivel ugyanarról a címről küldte a fenyegetést, mint ahonnan korábban az önéletrajzát is. A férfit előállították, lefoglalták a mobiltelefonját, és kihallgatásán részletes beismerő vallomást tett. Elmondása szerint tettét csalódottsága és hirtelen jött haragja váltotta ki.

A rendőrség őrizetbe vette a férfit.