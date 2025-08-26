Orbán Viktor útmutatást adott, hogyan kell énekelni a Himnuszt

Himnusz;Orbán Viktor;

2025-08-26 17:04:00 CEST

Beszállt az Ajsa Luna ellen folytatott hadjáratba.

Útmutatást adott a miniszterelnök arról, szerinte hogyan kell énekelni a Himnuszt.

Orbán Viktor azt követően nyilvánult meg, hogy Ajsa Luna karibi származású énekesnő augusztus huszadikán tartott koncertjén a színpad szélén ülve, lábait lóbálva, cigarettával a kezében adta elő a Himnuszt. A jelenet után a teljes fideszes nyilvánosság támadni kezdte az énekesnőt.

A kormányfő most egy videót osztott meg, amelyben a magyar válogatott mérkőzéseinek képei láthatók, miközben a Himnusz dallamára Orbán Viktor arról értekezik, miként is kell énekelni: „egyenesen, rendíthetetlenül állva, szinte szilajul” és mindig felemelt fejjel.

Ezt a Himnusz születésének 200. évfordulója alkalmából tartott beszédében mondta el, amelyet most stábja újrahasznosított.