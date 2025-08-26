Okosórákkal szólítaná meg a fiatalokat a Fidesz, jöhet a szervezett ria-ria-hungáriázás is a koncerteken

Fidesz;kampány;fiatalok;

2025-08-26 15:59:00 CEST

Orbán Viktor pártját nagyon zavarja a „Mocskos Fidesz!” rigmus.

Az építési és közlekedési miniszter, Lázár János is helyet kapott a Fidesz 2026-os választási kampánystábjában – derül ki a Szabad Európa körképéből.

A portál forrásai szerint a párt mind a 106 körzetben felmérte a potenciális indulók ismertségét és támogatottságát. Ezután Budapestre hívták a jelöltet, valamint – ha nem azonos személy volt – a választókerületi elnököt is. A találkozókon Kubatov Gábor ismertette velük a számokat, betekintést engedve a felmérések eredményeibe, de azokat nem adta ki. Információk szerint a helyi jelöltekkel folytatott egyeztetéseket mostanra már Lázár János vezeti, ugyanakkor Kubatov Gábor továbbra is jelen van ezeken a megbeszéléseken.

A Fidesz kampánystábjának egyik nehézsége a kormányt bíráló, „mocskosfideszező” fiatalok megszólítása, mivel egyes információk szerint a párt támogatottsága a 30 év alattiak körében már 10 százalék alá csökkent. A kampány irányítói – amit a párt köreiben megjelenő publicisztikák is tükröznek – ezúttal nem a kemény hangvételű konfrontációt választják, hanem inkább azt az üzenetet igyekeznek közvetíteni, hogy mennyi mindent biztosított és biztosít számukra a kormánypárt. Alighanem ennek jeleként Orbán Viktor kampányában hangsúlyosan jelenik meg az Otthon Start Program, amely kifejezetten a fiatalokat akarja megcélozni. A pártban ugyanakkor azzal is tisztában vannak, hogy a miniszterelnöktől önmagában nem várható a fiatal generáció hatékony megszólítása.

Azt a Fideszben már nem hiszik, hogy Orbán Viktor meg tudja szólítani a fiatalokat – erre a miniszterelnök célzott is nemrég, mondván, ő már nem tud mondani azoknak, akik unják a pártját – Szabad Európa úgy tudja, hogy a Fidesz nemsokára előáll az időseket megcélzó Gondosóra programhoz hasonló, fiataloknak szóló okosóra-akcióval. Ennek tartalmi részéről (mit kínálnak általa, és hogyan lehet a kampányüzeneteket az óra viselőjére „önteni”) nem sikerült többet megtudni. Felmerült az is, hogy koncerteken szervezzenek olyan csoportokat, akik „ria-ria Hungáriát” skandálnak, hogy a nyilvánosságban ne az jelenjen meg, hogy ahol sok a fiatal, ott csak a „mocskosfideszezés” van.