Benjamin Netanjahut nem érdekli a nép akarata

2025-08-26 20:45:00 CEST

Anélkül ért véget az izraeli biztonsági kabinet kedd délutáni ülése, hogy egyáltalán szavazásra került volna a nemzetközi közvetítők által kidolgozott, a Hamász által múlt héten elfogadott 60 napos tűzszüneti- és a tússzabadítási javaslat.

Izraeli média tudósítások szerint az eredetileg estére tervezett kabinetülést azért hozták előre délutánra, hogy a miniszterek és a miniszterelnök részt vehessenek a 47 ciszjordániai zsidó telepet és előörsöt igazgató Benjamin Regionális Tanács Jeruzsálemben rendezett vacsoráján a telepesek képviselőivel.

Mindezt akkor, amikor reggel óta Izrael-szerte heves tüntetések zajlottak, amelyen a tömeg a gázai háború befejezését, a Gázaváros és a teljes enklávé megszállásával kapcsolatos, a Netanjahu-kormány által augusztus elején jóváhagyott új háborús tervek mellőzését, a még minidg a terrorcsoport fogságában lévő 50 túsz kiszabadítását és a hosszú távú tárgyalásos rendezést követelték.

A biztonsági kabinetülés idején a miniszterelnöki hivatal előtt is összegyűlt a tiltakozó tömeg, amely a The Times of Israel tudósítása szerint többek között azt skandálta, hogy Netanjahu és miniszterei üljenek tárgyalóasztalhoz és addig fel se álljanak, míg nem készül el a közel két éve zajló háborút lezáró átfogó megállapodás. Az ülés után sem Netanjahu miniszterelnök, sem hivatala nem tett semmiféle bejelentést, így a tüntetők számára is egyértelművé vált, hogy a kormány álláspontja nem változott, vagyis folytatják a Gázavárosban megkezdett kiterjesztett offenzívát. A kormány ugyanis azt állítja, hogy a harcok fokozásával kíván nyomást gyakorolni a Hamászra, hogy az elfogadjon egy átfogó megállapodást. A tiltakozók és a hadsereg (IDF) vezetése szerint azonban a harcok kiterjesztésével a még élő mintegy 20 izraeli túsz életét is kockára teszi Netanjahu és kormánya. A miniszterelnök a biztonsági kabinetülés előtt meglepő módon azt nyilatkozta, hogy az eddig kiszabadult túszok is a katonai nyomásgyakorlásnak köszönhetik szabadságukat, holott a 250 túszból csupán 8 szabadult az IDF segítségével, a többiek mind tűzszünettel egybekötött túszalku eredményeként térhettek haza.

Az, hogy Netanjahu válaszolni sem hajlandó a tűzszüneti tervezetre a közvetítőket is felháborította. A Jerusalem Post idézte a katari külügyminisztérium szóvivőjét, aki leszögezte: Izraelnek válaszolnia kell a jelenleg tárgyalt tűzszüneti és túszmegállapodási javaslatra, de „nem tűnik érdeklődőnek” e téren, holott a Hamász által elfogadott megállapodás tervezet összhangban van azzal, amiben Izrael korábban kért. A The Times of Israel arról számolt be, hogy „egyiptomi magas rangú személyek” közölték izraeli kollégáikkal „csalódásukat, frusztrációjukat és haragjukat” amiatt, hogy Izrael nyolc nap elteltével sem reagált a legújabb javaslatra, miután ők jelentős nyomásgyakorlással rávették a Hamaszt, hogy elfogadja Netanjahu követeléseinek 98 százalékát. „De Izrael még nem adott választ, és csak annyit hallunk, hogy Netanjahu valami mást akar” – idézte a portál a 12-es csatornának nyilatkozó egyiptomi tisztviselőket.

A Túszok és Eltűnt Családok Fóruma nyilatkozatban szögezte le, a kormánynak nincs nyilvános felhatalmazása arra, hogy folytassa ezt az elhúzódó konfliktust, miközben szeretteink fogságban maradnak. Csak egy válasz van: az emberek megtöltik az utcákat – amíg mindenki haza nem tér.