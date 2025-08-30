Graf Orsolya: Mindig igazuk van

vers;igazság;irigység;

2025-08-30 08:00:00 CEST

nem irigylem a biztonsági őrt

akkor sem, ha nincs semmi dolga

és naphosszat nézheti a netflixet

sorozatokban megélve napjait

rozmaringos sültet ehet tört krumplival

a pult alatt, amit az illatáról felismerek

amikor csámcsogva

rám köszön



nem irigylem azokat sem

akiknek van idejük pékségben

cukros péksüteményt majszolva

kávéval indítani a napot, és közben

nem hívják őket a munkahelyről

ahol már minden szorgos

güzüke görnyedve

dolgozik



azokat meg végképp nem irigylem

akik csendben, magukba mélyedve

hallgatják belső hangjukat

gondolatkísérleteiknek

eleje, vége, sőt még értelme is van

kimondva pedig egymást erősítik

súlyosan lebegő

érveik



azokat irigylem, akik olyan lassan és

fenségesen tudják inni a mentesvizet

hogy mellettük mások létezése

pongyola tévedésnek bizonyul, önelégült

mosolyuktól szemünk virága hervadva lehull

megadva magát a mindig

igazat bitorlók

ítéletének