Hadházy Ákos szerint akkor is minél több embernek be kell mutatni az Orbán család luxusbirodalmát, ha az ostoba, korrupt hatalom tovább szítja az indulatot.
Kleber Mendonça Filho brazil rendező A titkos ügynök című, a CineFesten is versenyző politikai thrillerében azt vizsgálja, hogyan viselkednek az emberek egy elnyomó rendszerben. A mű főszereplője, a teljesítményéért Cannes-ban a legjobb színész díjával elismert Wagner Moura a fesztiválvárosban adott exkluzív interjút lapunknak. Ami igazán megrémíti, az az, hogy az igazság, ahogy mi ismerjük, hamarosan véget ér.
A mobiltelefonnal készített amatőr felvétel mára az igazság legkifejezőbb eszközévé vált, miközben a személyesség és a töredezettség a hitelesség új forrásává emelkedett.
Törvénytisztelő állampolgár vagy, adózol, szavazatoddal képviselőket választasz a törvényhozásba. Még sincs jogod arra, hogy megtudd, hol élsz, mi történik körülötted. A politika nem tájékoztat, a média is hiába faggatja, nem kap világos válaszokat a kérdéseire, amelyeket aztán közvetíthetne neked. Nincsenek válaszok, mert nem kell válaszokat adni. Hazudni viszont lehet, ami akkor igazán sikeres, ha kioltja a hitet az igazságban.
A köztársasági elnök kettős szerepet játszik az NER-ben. Döntésének ráadásul nemcsak bel-, hanem külpolitikai következményei is lehetnek.
Csak poén volt, és amúgy is, ők mindig igazat mondanak.
A kormányfő egy laktanyában az agresszor Oroszország említése nélkül beszélt elrettentésről, a szomszédos háborúról, a Nyugatról áramló fegyverekről, a szankciókról és a migránsokról.
A gyász, saját gyásza késztette Beregi Tamást arra, hogy regényt írjon egy fiú és egy kutya kapcsolatáról, közös életéről és az elkerülhetetlen elválásról. Az eredmény 365 oldalnyi érzelmi és intellektuális hullámvasutazás lett ténylegesen megtörtént események és a fikció között. Ahogy a könyv ajánlása mondja, „a történet valóság és részben a képzelet szüleménye, csak Luluval történt minden szó szerint úgy, ahogy az le van írva”.
Mottó: Az Abszolút Igazság egyedül Istennek adatik; ami nekünk megadatik, az igazság keresése. (Søren Kierkegard)
A főváros környékén az egyik városi kórházból hetven év feletti férfit friss agyvérzéssel hazaküldenek, mert úgymond nem látnak esélyt állapotának javítására. Szakorvoshiány miatt nem végzik el a gyermek röntgenvizsgálatát. Szinte alig múlik nap, hogy ne hallanánk a mentőszolgálat által elkövetett és emberi életeket követelt hibákról.