A kutyák világában nincs hazugság - Beregi Tamással hiányzó négylábúról és megtalált boldogságról

A gyász, saját gyásza késztette Beregi Tamást arra, hogy regényt írjon egy fiú és egy kutya kapcsolatáról, közös életéről és az elkerülhetetlen elválásról. Az eredmény 365 oldalnyi érzelmi és intellek­tuális hullámvasutazás lett ténylegesen megtörtént események és a fikció között. Ahogy a könyv ajánlása mondja, „a történet valóság és részben a képzelet szüleménye, csak Luluval történt minden szó szerint úgy, ahogy az le van írva”.