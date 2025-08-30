Spányik Miklós: Delírium

A megkopott tudatküszöb szélén
Halotti tort ül a tömérdek élmény
Eltűnt a határ, a múlt és jelen
Őrülten kavarog egy szabad éjjelen
A felajzott csupasz emléktestek
Elfedett vágyakat keresnek
És a szörnyű évek szemfedelén
Álomittasan pihen a remény
