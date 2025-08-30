Spányik Miklós: Delírium

vers;remény;

2025-08-30 08:01:00 CEST

A megkopott tudatküszöb szélén

Halotti tort ül a tömérdek élmény

Eltűnt a határ, a múlt és jelen

Őrülten kavarog egy szabad éjjelen

A felajzott csupasz emléktestek

Elfedett vágyakat keresnek

És a szörnyű évek szemfedelén

Álomittasan pihen a remény