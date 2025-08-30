Palágyi Péter Pál: Vendégpillangók

vers;természet;pátosz;

2025-08-30 08:01:00 CEST

Zöld susogások, fényes árnyalatok, bólogató

ágzöldek néznek le bölcsen az emberre,

házak vörös rendjére, mellettük lüktető autók

a szürke kígyón markánsan tudatják,

az urak járata mindenen át, most mellékesek,

habár ütemük állandó háttérzörej,

mint járőrök a természet rendíthetetlenségében,

a virágok illatéterét nem tudják megbolygatni,

áttörnek rajtuk a madárdalok is,

mint fogaskerekek között át-átröppenő szöszök,

néhány fecske élénk csivogással játszik a szélben,

akár az örömüket lelő, életvidám gyerekek,

dongók döngnek, mint a levegő fűszerei,

sima kéken, felhőtaréjmentesen leng fent a nagy égóceán,

meleg sugarak borítják be lábszáramat,

egy csodás takaró a szélsóhajok kertjében,

beleborzongok a tér üde világába,

megvan benne a helyem,

nyugalomdimenzió, csak létezem,

egy kutya is besétál gazdájával a pillanatba,

a legváratlanabb pillanatban tárul fel a teljes harmónia,

akár egy gyöngyszem a kagylóban, és önti rám

megújító léleknyarát, majd tovaszáll,

de megmarad, mint egy ölelés,

így érdemes a tovább és a miért,

vendégpillangók a szürkegalamb nap nap utánokban.