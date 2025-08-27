Új HIV-injekciót engedélyezett az Európai Bizottság

Európai Bizottság;oltás;gyógyszer;HIV-vírus;

2025-08-27 07:49:00 CEST

Egy eddig is alkalmazott gyógyszerről derült ki, hogy a megelőzésre is alkalmas.

Az Európai Bizottság jóváhagyott a HIV-fertőzés megelőzését szolgáló, évente kétszer beadandó injekciót, ezzel megnyitva az utat az oltás Európai Unió-szerte történő bevezetése előtt - ezt a gyógyszert gyártó Gilead nevű cég közölte az Euronews szerint.

A döntést egy hónappal azt követően hozták meg az engedélyezésről, hogy az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) szabályozó hatóságai megtették az ezirányú javaslatot. A Telex felidézi, hogy a gyógyszer hatóanyagát képező lenacapavirt évek óta alkalmazzák HIV-fertőzés kezelésére, jellemzően más gyógyszerekkel együtt adva, olyan betegeknek, akiknél a vírus már ellenállóvá vált más antivirális szerekkel szemben. Később azonban kiderült, hogy a gyógyszernek olyan tulajdonságai is vannak, amelyek a megelőzésben, az úgynevezett preexpozíciós profilaxisban (PrEP) teszik hasznossá a szert, a hatóanyag ugyanis megakadályozza a vírus replikációját és terjedését a szervezetben, ezáltal csökkenti a HIV-fertőzés kockázatát mind a felnőttek, mind a serdülők körében.

A gyógyszert végül a tavalyi év egyik legnagyobb orvosi áttörésének nevezték a szakértők, miután a klinikai vizsgálatok alkalmával az oltás közel 100 százalékban hatékonynak bizonyult a vírus megelőzésében. Az injekcióként beadott szer 100 százalékos hatásosságot produkált a ciszgender (születési nemi identitásukkal azonosuló) fiatal nőknél, homoszexuális férfiaknál és transzszexuális embereknél pedig 96 százalékosat a szájon át szedett tablettához képest. A mostani fejlemények nyomán a szert Yeytuo néven várhatóan az Európai Unióban, Norvégiában, Izlandon és Liechtensteinben is alkalmazni fogják majd, ezzel ez lesz az első, félévente adható PrEP-gyógyszer.