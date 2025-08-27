Beperli a PPKE-t a korábbi oktató, akit egy LMBTQ témájú tanulmány megjelenése után rúgtak ki

elbocsátás;Pázmány Péter Katolikus Egyetem;munkaügyi per;

2025-08-27 13:16:00 CEST

Állítólag sértette a katolikus szellemiséget. Válaszok helyett felmondást kapott.

Munkaügyi pert indított korábbi munkahelye ellen a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egykori oktatója, akit egy LMBTQ-tematikájú tanulmányának megjelenése után bocsátottak el.

A Kommunikációtudományi Tanszék habilitált docensének, Bognár Bulcsúnak június 20-án szüntették meg a munkaviszonyát, miután azt kutatta, hogyan viszonyulnak a hívők a melegekhez. Az oktató most a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) segítségével próbálja elérni, hogy a bíróság jogellenesnek minősítse az elbocsátást.

Az egyetem a felmondást szervezeti átalakítással indokolta, Bognár Bulcsu szerint azonban ez csak ürügy. Úgy véli, a dékán nem támogatja azokat, akik tudományos munkájukban az LMBTQ-közösséget érintő kérdésekkel foglalkoznak. „Sem az egyetemi autonómia, sem az egyházi fenntartás nem ad felhatalmazást arra, hogy egy egyetem ideológiai alapon tabusítson témákat vagy nyilvánítson nemkívánatosnak egyes személyeket. Az ilyen önkényes beavatkozás nemcsak a tudományos szabadságot sérti, de a felsőoktatás minőségét és hitelességét is rombolja” – mondta Vissy Beatrix, a TASZ jogásza.

Az ügyben különösen feltűnő, hogy az „átszervezés” egyedüli érintettje Bognár Bulcsu lett, jóllehet a Kommunikáció- és Médiatudományi Intézetben objektív mutatók alapján ő számított a legmagasabban kvalifikált oktatónak. A legtöbb tudományos publikációt jegyezte, és a nemzetközi elismertségű tanulmányok, valamint a hivatkozások számában is megelőzte kollégáit.

A kifogásolt tanulmány a Religions című nemzetközi vallástudományi folyóiratban jelent meg, amelyért az egyetemi szabályzat alapján honorárium járt volna. A kifizetés azonban elmaradt, mert a szabályzatot módosították úgy, hogy a „katolikus szellemiséget sértő” írások ne legyenek díjazhatók, majd erre hivatkozva utasították el Bognár Bulcsu kérelmét. Az intézmény nem indokolta, hogy a tanulmány miben sértette volna a katolikus értékrendet. A docens többször kérte a döntés felülvizsgálatát, de felmondást kapott.

A TASZ jogi segítségével most bírósági eljárás indult, amelynek célja annak kimondása, hogy az elbocsátás jogsértő volt. A kereset szerint Bognár Bulcsu előtt több oktatót és hallgatót is hátrány ért a karon amiatt, hogy kutatásaikban, oktatásukban vagy közéleti megszólalásaikban LMBTQ-témákat érintettek.

„Csak úgy őrizhetjük meg az egyetemek autonómiáját, ha fellépünk a kutatási szabadság önkényes korlátozásával szemben. Én ezért fordultam bírósághoz” – mondta Bognár Bulcsu.