Orosz titkosszolgálati kapcsolat nem akadály, Georg Spöttle továbbra is a kormánypárti média kedvelt szakértője

Továbbra is a kormányzati média kedvelt szereplője Georg Spöttle, akiről a Direkt36 két hónapja derítette ki, hogy orosz titkosszolgálati kapcsolatai miatt régóta a magyar elhárítás látókörében van - erről Panyi Szabolcs, a tényfeltáró lap újságírója írt a Facebookon.
Az újságíró felidézi, Georg Spöttle korábban az amerikaiaknak és az izraelieknek ajánlotta fel szolgálatait, manapság pedig az orosz titkosszolgálatoknak dolgozó figurákkal áll kapcsolatban. Ennek lett a következménye egyebek közt az is, hogy Spöttle egyik közeli ismerőse, akit megpróbált magyar diplomatának benyomni, a propagandista orosz kapcsolatai miatt elhasalt egy nemzetbiztonsági átvilágításon tavaly.
Panyi Szabolcs ezek után Nikita Khava segítségével áttekintette, hogy a cikk június 12-ei megjelenése óta mennyire tartják megbízható szereplőnek Georg Spöttlét a kormányzati sajtóban, illetve mennyire adnak teret nyíltan Kreml-párti szövegeinek. A válasz az, hogy eléggé. Az összesítés alapján a következő médiamegjelenései voltak:
Origo: 18 írás
Pesti Srácok: 17 podcastvideó
Ultrahang Youtube-csatorna: 21 podcastvideó
TV2 Mokka: 6 szereplés
Érdekes módon a Magyar Nemzetben, a Hirado.hu-n és a Mandineren viszont az eset óta nem szerepelt, és nem is idézték őt. Hogy ez azt jelenti-e, hogy Spöttle ezekről a felületekről esetleg a feltárt orosz titkosszolgálati kapcsolatok miatt kezdett-e kiszorulni, azt egyelőre azért még korai lenne kijelenteni - vélte Panyi Szabolcs.
Mindenesetre Georg Spöttle az orosz sajtóban is visszatérő vendég: június 12-e óta a RIA Novosztyi orosz állami hírügynökségnek hat alkalommal nyilatkozott, mint magyar politikai elemző. Mindemellett persze a Kreml-párti megmondóember látványosan igyekszik demonstrálni kötődését az Orbán-kormányhoz, Tusványoson például Panyi Szabolcs értesülései szerint látványosan próbált fideszes politikusok körül sündörögni és fotókba, videófelvételekbe beférni. Mellesleg július 30-án Facebook-oldalának borítóképét demonstratív módon egy Fidesz-logós fotóra változtatta.
Georg Spöttle egyébként júniusban a róla szóló cikket az Indexnek nyilatkozva „faszságnak” minősítette, de érdemben nem cáfolta. Huth Gergely, a Pesti Srácok főszerkesztője mindenesetre már akkor jelezte, hogy nem tervez változtatást a Spöttlével fenntartott munkakapcsolatban. Szijjártó Péter pedig nem válaszolt, amikor a 444 az általa kedvelt propagandistáról kérdezte.A Pesti Srácok számára nem jelentenek problémát Georg Spöttle orosz titkosszolgálati kapcsolataiNem válaszolt az újságíróknak Szijjártó Péter, amikor Georg Spöttléről kérdeztékGeorg Spöttle kiakadt azon, hogy kapcsolatban lenne az orosz titkosszolgálatokkal Direkt36: Közeli ismerőse, Georg Spöttle orosz titkosszolgálati kapcsolatai miatt akadt fenn a nemzetbiztonsági ellenőrzésen egy reménybeli magyar diplomata