Orosz titkosszolgálati kapcsolat nem akadály, Georg Spöttle továbbra is a kormánypárti média kedvelt szakértője

kormánypropaganda;orosz titkosszolgálat;Georg Spöttle;

2025-08-27 12:22:00 CEST

Nagyüzemben terjeszti a Kreml propagandáját.

Továbbra is a kormányzati média kedvelt szereplője Georg Spöttle, akiről a Direkt36 két hónapja derítette ki, hogy orosz titkosszolgálati kapcsolatai miatt régóta a magyar elhárítás látókörében van - erről Panyi Szabolcs, a tényfeltáró lap újságírója írt a Facebookon.

Az újságíró felidézi, Georg Spöttle korábban az amerikaiaknak és az izraelieknek ajánlotta fel szolgálatait, manapság pedig az orosz titkosszolgálatoknak dolgozó figurákkal áll kapcsolatban. Ennek lett a következménye egyebek közt az is, hogy Spöttle egyik közeli ismerőse, akit megpróbált magyar diplomatának benyomni, a propagandista orosz kapcsolatai miatt elhasalt egy nemzetbiztonsági átvilágításon tavaly.

Panyi Szabolcs ezek után Nikita Khava segítségével áttekintette, hogy a cikk június 12-ei megjelenése óta mennyire tartják megbízható szereplőnek Georg Spöttlét a kormányzati sajtóban, illetve mennyire adnak teret nyíltan Kreml-párti szövegeinek. A válasz az, hogy eléggé. Az összesítés alapján a következő médiamegjelenései voltak:

Origo: 18 írás

Pesti Srácok: 17 podcastvideó

Ultrahang Youtube-csatorna: 21 podcastvideó

TV2 Mokka: 6 szereplés

Érdekes módon a Magyar Nemzetben, a Hirado.hu-n és a Mandineren viszont az eset óta nem szerepelt, és nem is idézték őt. Hogy ez azt jelenti-e, hogy Spöttle ezekről a felületekről esetleg a feltárt orosz titkosszolgálati kapcsolatok miatt kezdett-e kiszorulni, azt egyelőre azért még korai lenne kijelenteni - vélte Panyi Szabolcs.

Mindenesetre Georg Spöttle az orosz sajtóban is visszatérő vendég: június 12-e óta a RIA Novosztyi orosz állami hírügynökségnek hat alkalommal nyilatkozott, mint magyar politikai elemző. Mindemellett persze a Kreml-párti megmondóember látványosan igyekszik demonstrálni kötődését az Orbán-kormányhoz, Tusványoson például Panyi Szabolcs értesülései szerint látványosan próbált fideszes politikusok körül sündörögni és fotókba, videófelvételekbe beférni. Mellesleg július 30-án Facebook-oldalának borítóképét demonstratív módon egy Fidesz-logós fotóra változtatta.

Georg Spöttle egyébként júniusban a róla szóló cikket az Indexnek nyilatkozva „faszságnak” minősítette, de érdemben nem cáfolta. Huth Gergely, a Pesti Srácok főszerkesztője mindenesetre már akkor jelezte, hogy nem tervez változtatást a Spöttlével fenntartott munkakapcsolatban. Szijjártó Péter pedig nem válaszolt, amikor a 444 az általa kedvelt propagandistáról kérdezte.