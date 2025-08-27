Könyvet írt Magyar Péterről Pilhál Tamás, a Magyar Nemzet munkatársa

lejáratás;Magyar Péter;Tisza Párt;

A borító és a szerző neve alapján a tartalom is sejthető.

Áruló címmel írt könyvet a Magyar Nemzet publicistája a Tisza Párt elnökéről.

A borítóképet Magyar Péter osztotta meg egy szerdai Facebook-bejegyzésében. „Ha esetleg nem tudnátok, hogy a kórházak, az iskolák, a MÁV fejlesztése és a megélhetési válság kezelése helyett mire költi a pénzünket, és mivel foglalkozik ez az aljas, korrupt hatalom, akkor íme egy példa” – fogalmazott.

Állítása szerint szeptembertől lesz kapható „a NER által szétrabolt” Libri boltjaiban.

Szerzőjéről, Pilhál Tamásról pedig annyit jegyzett meg, hogy ő az, „aki szeret kamaszlányok szoknyája alá befotózni” – utalva arra, amikor még a PestiSrácok munkatársaként 2019-ben olyan cikket publikált, amelyben az akkor 19 éves diáklányt aktivistát, Nagy Blankát alázták meg egy kukkoló képpel.