Mintegy 120 millió forintot költene a 49 autóból álló flottája karbantartására a Sándor-palota

2025-08-27 15:32:00 CEST

A köztársasági elnök hivatala olyan autójavító céget keres, amely 24 órás rendelkezésre állást is vállal.

Gépjármű-javítási és karbantartási szolgáltatásokra írt ki közbeszerzési eljárást a Sándor-palota. A keretösszeg 120 000 000 forint, a szerződés időtartama 24 + 12 hónap, a köztársasi elnök hivatala a keretösszeg 50 százalékára vállal lehívási kötelezettséget – vette észre az Átlátszó.

A portál szerint a nyertes ajánlattevő feladata lesz a javításon és karbantartáson túl

a teljes körű karambolos javítások és az ehhez tartozó biztosítási ügyintézések végrehajtása,

a műszaki vizsgára felkészítés és vizsgáztatás,

24 órás rendelkezésre állás,

autómentési lehetőség biztosítása Magyarország és az Európai Unió területén,

illetve a gumizási feladatok ellátása és a gumitárolás biztosítása.

A kiírásban szerepel az is: a megadott mennyiség csak tájékoztató jellegű, tekintettel arra, hogy az érintett gépjármű állomány mennyisége és összetétele is változhat a keretszerződés teljesítése alatt. Ennek megfelelően az ajánlatkérő fenntartja azon jogát, hogy a szerződés hatálya alatt a tényleges szükségleteknek megfelelően + 20 százalékkal eltérjen a felhívásban megjelölt mennyiségtől.

Az EKR-be feltöltött dokumentumok szerint a Sándor-palotának jelenleg 49 autója van, ezekre vonatkoznának a feladatok:

7 db Volkswagen Multivan/Carawelle,

5 db Volkswagen ID4,

4 db Volkswagen T-Roc,

1 db Volkswagen Caddy,

3 db Volkswagen eGolf,

1 db Volkswagen Tiguan,

2 db AUDI,

17 db Skoda SuperB,

7 db Skoda Octavia,

1 db Skoda Kodiaq,

1 db Skoda Yeti.

A nyertes ajánlattevőnek (vagy alvállalkozójának) a szerződéskötés időpontjára igazolnia kell, hogy rendelkezik többek között legalább 10 hidegpadlós, szerelőaknás (vagy emelős) műhelyi állással, legalább 2 hidegpadlós, a fényezési munka előkészítésére és további 2 hidegpadlós, pormentes, festékszórásra szolgáló helyiséggel, illetve legalább 15 gépjármű tárolására alkalmas zárt fedett telephellyel is. Jelentkezni szeptember 23-ig lehet.

Az Átlátszó felidézi, hogy tavaly, Sulyok Tamás érkezésekor több autót is eladtak, emellett újakat is vásároltak. A köztársasági elnöki hivatal 2024 áprilisában 15,2 millió forintért vett új autót a Porsche Hungáriától, majd júniusban egy újabb, nagyobb értékű beszerzés történt: 49,5 millió forintot költöttek új autó(k)ra. Azóta beszereztek egy 15 milliós autót is. Novák Katalin kinevezése után (2022-ben) 12 gépjárművet vettek nettó 185 millió forintért.