Mintegy 120 millió forintot költene a 49 autóból álló flottája karbantartására a Sándor-palota

Gépjármű-javítási és karbantartási szolgáltatásokra írt ki közbeszerzési eljárást a Sándor-palota. A keretösszeg 120 000 000 forint, a szerződés időtartama 24 + 12 hónap, a köztársasi elnök hivatala a keretösszeg 50 százalékára vállal lehívási kötelezettséget – vette észre az Átlátszó.
A portál szerint a nyertes ajánlattevő feladata lesz a javításon és karbantartáson túl
a teljes körű karambolos javítások és az ehhez tartozó biztosítási ügyintézések végrehajtása,
a műszaki vizsgára felkészítés és vizsgáztatás,
24 órás rendelkezésre állás,
autómentési lehetőség biztosítása Magyarország és az Európai Unió területén,
illetve a gumizási feladatok ellátása és a gumitárolás biztosítása.
A kiírásban szerepel az is: a megadott mennyiség csak tájékoztató jellegű, tekintettel arra, hogy az érintett gépjármű állomány mennyisége és összetétele is változhat a keretszerződés teljesítése alatt. Ennek megfelelően az ajánlatkérő fenntartja azon jogát, hogy a szerződés hatálya alatt a tényleges szükségleteknek megfelelően + 20 százalékkal eltérjen a felhívásban megjelölt mennyiségtől.
Az EKR-be feltöltött dokumentumok szerint a Sándor-palotának jelenleg 49 autója van, ezekre vonatkoznának a feladatok:
7 db Volkswagen Multivan/Carawelle,
5 db Volkswagen ID4,
4 db Volkswagen T-Roc,
1 db Volkswagen Caddy,
3 db Volkswagen eGolf,
1 db Volkswagen Tiguan,
2 db AUDI,
17 db Skoda SuperB,
7 db Skoda Octavia,
1 db Skoda Kodiaq,
1 db Skoda Yeti.
A nyertes ajánlattevőnek (vagy alvállalkozójának) a szerződéskötés időpontjára igazolnia kell, hogy rendelkezik többek között legalább 10 hidegpadlós, szerelőaknás (vagy emelős) műhelyi állással, legalább 2 hidegpadlós, a fényezési munka előkészítésére és további 2 hidegpadlós, pormentes, festékszórásra szolgáló helyiséggel, illetve legalább 15 gépjármű tárolására alkalmas zárt fedett telephellyel is. Jelentkezni szeptember 23-ig lehet.
Az Átlátszó felidézi, hogy tavaly, Sulyok Tamás érkezésekor több autót is eladtak, emellett újakat is vásároltak. A köztársasági elnöki hivatal 2024 áprilisában 15,2 millió forintért vett új autót a Porsche Hungáriától, majd júniusban egy újabb, nagyobb értékű beszerzés történt: 49,5 millió forintot költöttek új autó(k)ra. Azóta beszereztek egy 15 milliós autót is. Novák Katalin kinevezése után (2022-ben) 12 gépjárművet vettek nettó 185 millió forintért.Novák Katalin lemondása után megtarthatta a több tízmilliós, közpénzből vásárolt ruhatárát Saját logója lett Sulyok Tamásnak, a hírhedt videójában is használta márA Sándor-palota nem tudja, használta-e valaki a párizsi olimpia idejére lefoglalt szobákat, amikor Sulyok Tamás már nem volt Franciaországban