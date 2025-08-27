Meglátta a rendőröket, menekülni kezdett, de azonnal elgázolták a körözött férfit a Keleti pályaudvarnál

Egy többszörösen körözött férfit gázolt el egy autó Budapesten, a Keleti pályaudvarnál – közölte szerdán a Budapesti Rendőr-főkapitányság.
A tájékoztatás szerint a 22 éves férfi augusztus 26-án rohanni kezdett, amikor meglátta a rendőröket. A Kerepesi úton kijelölt gyalogátkelőhelyen a tilos jelzés ellenére próbált átfutni, ekkor egy szabályosan közlekedő autó elütötte.
Az adatok ellenőrzésekor kiderült, hogy ellene öt körözés volt érvényben: nem vonult be a börtönbe jogerős szabadságvesztése letöltésére, egy szabálysértési elzárást sem teljesített, továbbá garázdaság gyanúja miatt is keresték.
A férfit súlyos sérülésekkel vitték kórházba. Az esetet szabálysértési eljárásban vizsgálják.