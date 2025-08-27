Autókkal végzett szexuális cselekményeket egy férfi Pécsett, felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték

18+;autó;Pécs;rongálás;szex;

2025-08-27 15:22:00 CEST

Ugyanaz volt a módszere: szabaddá tette az üzemanyagtöltő-nyílást, majd nemi szervét oda helyezve közösülő mozdulatokat végzett a kiszemelt kocsikon.

Rongálás miatt felfüggesztett szabadságvesztésre ítéltek egy férfit, aki visszatérően autókkal végzett szexuális cselekményeket Pécsett – írja a Blikk.

A férfinak már korábban is meggyűlt a baja a törvénnyel. A Baranya Vármegyei Főügyészség szóvivője a lapnak azt mondta, az első eset 2018-ban történt, akkor ugyancsak felfüggesztett szabadságvesztést kapott. Ennek próbaideje már letelt, amikor 2020-ban a Pécsi Járásbíróság 120 nap közérdekű munkát szabott ki. Harmadszorra pedig büntetővégzéssel egy év négy hónap börtönbüntetést kapott, amelynek végrehajtását két évre felfüggesztették – ismertette az időrendet Kutas Tamás. Mindegyik esetben rongálás miatt mondták ki bűnösnek.

Bűnösségét egyszer sem vitatta, így az ítéletek azonnal jogerőre emelkedtek. Mindig ugyanaz volt a módszere: a töltőnyílás előtti ajtót lefeszítette, letörte a tanksapkát, egy csúszós anyaggal bekente a nyílást, belehelyezte nemi szervét, majd közösülő mozdulatokat végzett. Egyszer egy kamera is rögzítette a bizarr jelenetet.

A férfi egyik szomszédjának például egy magas kerítést kellett építenie, miután folyton átjárkált hozzá. Egy autókereskedésben szintén kiélte vágyait: ott 13 autó érintett volt, jelentős részük esetében azonban nem érte el az okozott kár az 50 ezer forintos értékhatárt. Egyes „aktusok” akár 20 percig is eltartottak. Szinte csak a benzines kocsikat választotta. vélhetően azért, mert azoknak kisebb a tanknyílásuk

Az elkövetőnél az elmeorvosi vizsgálat szexuális aberrációt állapított meg, azonban az elkövetés idején nem szenvedett kóros elmeállapotban, így büntethető volt.