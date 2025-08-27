Izrael;Horvátország;Palesztina;Gázai övezet;Zoran Milanovic;Andrej Plenkovic;

2025-08-27 17:19:00 CEST

A független Palesztina elismerésére szólított fel Horvátország elnöke

Zoran Milanovic arra kérte a zágrábi kormányt, hogy indítsa el az ehhez a folyamatot a parlamentben.