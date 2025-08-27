A független Palesztina elismerésére szólított fel Horvátország elnöke

Zoran Milanović horvát elnök határozottan elítélte az izraeli hadsereg gázai civilek elleni támadásait, és felszólította a kormányt, hogy indítsa meg a parlamentben Palesztina elismerésének folyamatát – közölte szerdán az elnöki hivatal.
Zoran Milanović Varszen Agabekján palesztin külügyminiszterrel tárgyalt Zágrábban a gázai helyzetről, „amely hónapok óta, és különösen az utóbbi napokban az izraeli hadsereg brutális támadásainak van kitéve” – áll a közleményben. Varszen Agabekján elmondta, a gázai háború egyetlen igazságos megoldása a kétállami megoldás megvalósítása.
– Horvátországnak el kellene ismernie Palesztinát, mint a gázai háború és a humanitárius katasztrófa beszüntetése felé tett lépést. A palesztin nép saját államhoz való jogának elismerése az egyetlen módja a tartós béke megteremtésének a Közel-Keleten
– hangsúlyozta Zoran Milanović.
Varszen Agabekján ezt megelőzően Andrej Plenkovic horvát kormányfővel is találkozott. A miniszterelnök aggodalmát fejezte ki a súlyos humanitárius válság miatt Gázában, és nyomatékosan szorgalmazta az azonnali tűzszünetet, az összes túsz szabadon bocsátását, a civilek védelmét és a kiszolgáltatott lakosság számára, azon belül különösen a gyermekeknek szánt segélyek zavartalan eljuttatását.
A horvát kormány mindazonáltal úgy véli, hogy még nem jött el az ideje Palesztina elismerésének. Álláspontja szerint az elismerés előtt hosszú távú, fenntartható politikai megoldást kell elérni a két állammal, és meg kell erősíteni azokat a politikai szereplőket, akik „demokratikusak, hitelesek és működőképes kormányt tudnak fenntartani” – mondta Andrej Plenkovic.Friedrich Merz kijelentette, hogy Németország nem ismeri el a független palesztin államotAz Egyesült Királyság is elismeri a független Palesztinát, ha szeptemberig nem lesz tűzszünet a Gázai övezetbenEmmanuel Macron bejelentette, hogy Franciaország elismeri a független palesztin államot