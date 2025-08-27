Donald Trump szövetségi szintű maffiavádakkal fenyegette meg Soros Györgyöt és a fiát

Egyesült Államok;Soros György;Donald Trump;Alex Soros;

2025-08-27 16:50:00 CEST

„Vigyázzatok, figyelünk!”

Szövetségi szintű maffiavádakkal fenyegette meg az amerikai magyar milliárdost és filantrópot, a 95 éves Soros Györgyöt és fiát, Alex Sorost Donald Trump egy szerda délutáni Truth Social-bejegyzésben. „George Sorost és az ő csodálatos baloldali fiát a RICO (a szervezett bűnözés ellen 1970-ben elfogadott szövetségi szintű amerikai törvény) alapján felelősségre kellene vonni, amiért támogatták az erőszakos tüntetéseket és még sok minden mást, szerte az Egyesült Államokban” – üzente az amerikai elnök.

Az Egyesült Államok elnöke úgy fogalmazott:

„nem fogjuk hagyni, hogy ezek az őrültek tovább tépjék szét az országot, esélyt sem adva neki, hogy végre levegőhöz jusson és szabad legyen. Soros György és az ő pszichopatákból álló társasága óriási károkat okozott országunknak”.

A posztot a következő kijelentéssel zárta: „Vigyázzatok, figyelünk benneteket!”

Arról, hogy a trumpi fenyegetést mennyire lehet komolyan venni, nemrég az Axios írt cikket a Donald Trumphoz készült használati útmutatóról írt cikkében. E szerint az amerikai elnök a közösségi oldalán gyakran ír megosztó vagy sértő bejegyzéseket emberekről, országokról és vállalatokról, a színfalak mögötti négyszemközti találkozókon azonban ezeknek a kirohanásaiknak a jelét sem adja, jellemzően kedves és visszafogott.

A portál példaként említette az Intel vezérigazgatóját, Lip-Bu Tant, akiről az amerikai elnök egyszer azt írta, hogy le kellene mondania. Néhány nappal később személyes találkoztak, ami után Donald Trump már arról áradozott, Lip-Bu Tan sikere és felemelkedése egy csodálatra méltó történet.

2017-ben – abban az évben, amikor a bevándorlásról vallott állítólagos nézetei a nemzeti konzultáció témájává váltak Magyarországon – Soros György 18 milliárd dollárt adott az alapítványi hálózatának, a Nyílt Társadalom Alapítványoknak (OSF) jótékonysági célokra fordítható összegként . Ez több volt, mint az akkori száz leggazdagabb magyar vagyona összesen. A fia két éve, 2023 óta irányítja az OSF munkáját.