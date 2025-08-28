Lányuk és unokáik védelme érdekében nem vonnák felelősségre a szülők az egykori rocksztárt

dokumentumfilm;Rády Krisztina;

2025-08-28 12:55:00 CEST

Franciaország egyik nagy port kavart gyilkossági nyomozásában.

Elfogult és figyelmen kívül hagyja a teljes igazságot a Netflix Rocksztárból gyilkos című, idén május óta látható dokumentumfilmje Rády Krisztina szülei szerint, amely a kétezres évek fordulóján népszerű francia Noir Désir zenekar frontemberének, Bertrand Cantat ügyét dolgozza fel és amely alapján most a hatóságok újraindíthatják a nyomozást az énekes ellen. Ahogyan korábban megírtuk, Cantat (Rády Krisztina egykori férje) 2003 nyarán, egy veszekedés alkalmával olyan súlyosan bántalmazta szeretőjét, Marie Trintignant színésznőt, hogy a nő nem sokkal később a kórházban belehalt sérüléseibe. Az eset hatalmas sajtóvisszhangot kapott Franciaországban a nyomozás ideje alatt, amelynek végén a férfit 2004-ben nyolc év szabadságvesztésre ítélték. (Ebből jó magaviseletért végül 2007-ben szabadulhatott.) Az eset azért is osztotta meg sokáig a francia közvéleményt és az énekes barátait, családját és kollégáit, mert a per és a szerető ellenére a felszarvazott feleség, Rády Krisztina mindvégig kiállt férje mellett. A korábban a Párizsi Magyar Intézet művészeti vezetőjeként is dolgozó nő 2010-ben halt meg, öngyilkosság következtében, amely évekig borzolta még a nyilvánosságot, látva Cantat előtörténetét. Különösen, hogy időközben napvilágra került egy hangfelvétel, amelyen Rády Cantat erőszakos viselkedéséről panaszkodik. Most a Netflix dokumentumfilmje újabb bizonyítékokat tárt fel a történtek kapcsán, ezért került újra a hatóságok elé az ügy és vizsgálhatják az énekes felelősségét a történtekben. Cikkünk megjelenését követően a családot képviselő ügyvéd megkereste szerkesztőségünket, közvetítve a szülők álláspontját a kérdésben, akik határozottan tiltakoznak az ügy újratárgyalása és Cantat büntetőjogi felelősségre vonása ellen. A család szerint ugyanis a történtek felmelegítése egy bosszú része, amely mögött Rády egykori szeretője, François Saubadu és annak ügyvédje, a nőjogi aktivista Yael Mellul áll, aki évek óta próbálja bebizonyítani, Rády halálát kényszerített öngyilkosság okozta, amelyről kizárólag Cantat tehet. Megkérdezésünkre Tibor-Louis Léh ügyvéd tolmácsolta a szülők álláspontját, akik határozottan cáfolják ezt az elméletet, szerintük Rády több szerencsétlen körülmény miatt vetett véget életének. Véleményük szerint François Saubadu és Bertrand Cantat riválisok voltak (a feleség halála után még pereskedtek is), akik egymást sokáig zaklatással vádolták, Saubadu pedig bosszút állna azért, hogy Rády végül az énekest választotta. A szülők azért is tartanak ki véleményük mellett, mert a hangfelvételnek, amelyen Rády Cantat erőszakos viselkedésére panaszkodik nem szabadott volna napvilágra kerülnie, a nő apja ugyanis bizalmasan osztotta meg azt Saubaduval, aki végül azt ügyvédjével mégis nyilvánosságra hozta. A szülők elmondása szerint a hangfelvétel ellenére lányuk biztosította őket, minden rendben van, mondván, minden párnál előfordulnak hasonló konfliktusok, így felejtsék el, amit mondott. Az édesanya, Rády Csilla 2018-ban adott interjút a Magyar Időknek, amelyben szintén az énekes oldalára állt, mondván, tönkre akarják őt tenni, bár ennek ellenére Cantat heves vérmérsékletéről ő maga is beszélt, de ezt annak “érzékeny” lelkével próbálta indokolni.

Kérdésünkre az ügyvéd elismerte, a szülők álláspontja alapján valóban úgy tűnhet, Cantat védelmére kelnek (akivel a mai napig tartják a kapcsolatot), de szerinte ők csak lányuk jó hírnevét és az unokák nyugalmát szeretnék megóvni - véleménye szerint az ismert körülmények miatt a kényszerített öngyilkosság nem bizonyítható. Jelenleg úgy gondolják, több szerencsétlen körülmény vezetett végül ahhoz, hogy lányuk az öngyilkosságban látott kiutat, amelyben a két férfi közötti örlődés mellett szerepet játszott az is, hogy akkoriban ment csődbe a nő cége is. Szerintük ezt támasztja alá az a tény is, hogy Rády búcsúlevelében nem említi Cantatot, pénzügyi feszültségekre viszont utal. Az ügyvéd elmondása alapján véleményüket nemcsak Rády legjobb barátnője, hanem lánytestvére, Rády Andrea is osztja. A szülők elutasítják a rengeteg pontatlanságot, téves információt, amely kering az ügy kapcsán, de most nem tehetnek mást, mint kivárják, végül hová fajul az ügy.