Brutálisan megverték a volt lengyel egészségügyi minisztert a Covid-politikája miatt

Donald Tusk lengyel miniszterelnök elítélte a Morawiecki-kormány tárcavezetője elleni támadást és jelezte, az elkövetőknek börtönben a helye.

Kórházba került Adam Niedzielski volt lengyel egészségügyi miniszter, miután a kelet-lengyelországi Siedlce városában brutálisan megverték a koronavírus-járványhelyzet idején meghozott intézkedései miatt - írta meg a Politico.

„Néhány órával ezelőtt brutális támadás áldozata lettem” - tájékoztatott Niedzielski a támadás után. „Két férfi megvert, és azt kiabálták: »Halál a hazaárulókra!« Arcon ütöttek, majd megrúgtak, miközben a földön feküdtem. Az egész incidens néhány másodpercig tartott, majd az elkövetők elmenekültek” - tette hozzá.

A rendőrség szerdán késő este megerősítette, hogy két, harmincas éveiben járó férfit őrizetbe vettek a történtekkel összefüggésben, kihallgatásukra ma kerülhet sor. További részleteket a támadókról és a támadás körülményeiről a kihallgatás utánra ígértek. Eddig annyit közöltek, hogy az incidens egy siedlcei étterem előtt történt, szemtanúk szerint a támadók hangosan bírálták a Mateusz Morawiecki vezette volt lengyel kormány miniszterét és járványügyi döntéseit, mielőtt fizikailag is nekirontottak. A politikus a siedlcei tartományi kórházba került, de úgy tűnik, sérülései nem voltak súlyosak, még aznap hazaengedték.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök határozottan elítélte a támadást, s kijelentette, az elkövetők számára nem lesz kegyelem, börtönbe fognak kerülni. Adam Niedzielski ugyanakkor úgy vélte, hogy a történtekben szerepet játszott az, hogy szerinte tolerálták a gyűlöletbeszédet az elmúlt időszakban, továbbá Marcin Kierwiński lengyel belügyminisztert is bírálta, amiért az őt ért korábbi, számos fenyegetés ellenére megfosztotta a számára korábban biztosított védelemtől. Ezért azt reméli, hogy a történtek a politikai színtér minden oldalán elvezet a szükséges felismeréshez, hogy nem szabad passzívnak maradni a gyűlöletbeszéd tekintetében, mert az szerinte további eszkalációhoz vezet.

Adam Niedzielski 2020 és 2023 között volt Lengyelország egészségügyi minisztere, ebbéli minőségében pedig ő felügyelte a koronavírus pandémia kezdeti szakaszában a járványügyi korlátozásokat, majd később az oltási kampányt is ő vezette le, emiatt könnyedén válhatott az oltásellenesek és vírustagadók céltáblájává.