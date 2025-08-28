A kitiltott Robert Brovdi erős üzenetet küldött Szijjártó Péternek

Orbán-kormány;Szijjártó Péter;kitiltás;Barátság kőolajvezeték;Bródi Róbert;

2025-08-28 16:30:00 CEST

Megmondta, hogy a külgazdasági és külügyminiszter hová tegye a rá kiszabott szankciókat.

Egy, a Facebookra feltöltött hangfelvétellel reagált az Orbán-kormány által Magyarországról és a schengeni övezetből kitiltott kárpátaljai parancsnok, Robert Brovdi (Bródi Róbert) a Szijjártó Péter által bejelentett büntetőintézkedésre. Ebben egyebek között megüzente az orosz Barátságért kitüntetéssel jutalmazott magyar külgazdasági és külügyminiszternek: „dugjátok fel a seggetekbe a szankcióitokat és a Magyarországra való beutazásom korlátozását, miszter »Csontokon Táncoló«”.

A Barátság kőolajvezeték elleni támadást a katona azzal indokolta, hogy veszélyes helyzetekben az aktív cselekvéseket részesítik előnyben az ellenség elriasztása érdekében. A felmenői révén Magyarként is emlegetett Brovdi magát ukránnak nevezte, ugyanakkor közölte:

„majd utánatok meglátogatom édesapám hazáját. Él elég igaz magyar Magyarországon, és egy nap majd elegük lesz belőletek.”

Azzal kapcsolatban, hogy Szijjártó Péter a schengeni övezetből is kitiltotta, megjegyezte:

„furcsa humorérzéked van. Ne vállalj többet, mint amennyit elbírsz.”

A magyar származású parancsnok kifejtette, populista blablának tartja az Orbán-kormány szuverenitásról megfogalmazott szólamait.

„A Barátság kőolajvezeték használatával nem Magyarország szuverenitását véditek, hanem a saját mocskos zsebeiteket”

- közölte, hozzátéve, ezzel az Orbán-kormány bűnrészessé válik az ukrán városok elleni rakétatámadásokban, amelyek csak ma tucatnyi ukránt öltek meg Kijevben. „Végtagjaitok könyékig ukrán vérben úsznak, és erre emlékezni fogunk” - jelentette ki Robert Brovdi, hozzátéve, politikai igénye nincs, pusztán ukrán állampolgárként és katonaként reagált a történtekre. „RUSZKIK HAZA” - zárta ismét bejegyzését a magyar szófordulattal.