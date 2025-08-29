kampány;Budapest;tüntetés;futóverseny;választás 2026;

Kampányrendezvények, tüntetések meg az összes 2026-os futás

Elfogadta a jövő évi futóesemények naptárát ezen a héten a fővárosi emberierőforrás-bizottság. A választásokat várhatóan megelőző kampányrendezvények, tüntetések és felvonulások mellett 2026-ban egy tucat futóverseny lesz Budapesten - tudta meg a Népszava. A döntés bizottsági hatáskör, így az ügy nem is kerül a Fővárosi Közgyűlés elé.

Márciusban – Vivicitta és NN City Run – és júniusban – Női Futógála és Futóest – kettő, szeptemberben pedig három – Budapest Félmaraton, Történelmi váltófutás/NATO Futás és Eleven Futófesztivál – is. Míg augusztusban egy napra jut kettő: Generali Right Run és a Suhanj, jótékonysági futás. Ezenfelül lesz még májusban EU-s félmaraton, októberben a Budapest Maraton, valamint decemberben a Mikulásfutás.

A közterületi futóeseményeket szabályozó fővárosi rendelet értelmében évente 12 verseny rendezhető. A naptártervbe pályázat útján kerülhet be egy-egy futóesemény. Az idei pályázatot júniusban bonyolította fel a főváros. A felhívásra összesen 13 pályázat érkezett, amelyek közül egyet – „Fighter's Run Budapestet” – az eredeti szándéktól eltérően, a szervezőkkel egyeztetve végül nem közterületen, hanem a Margitszigeti Atlétikai Centrumban rendeznek meg. A többi pályázónak jutott hely a futónaptárban.

„A futóversenyekről szóló előterjesztés két konfliktusforrást rejtett” – mondta a Népszavának Keszthelyi Dorottya, az Emberi Erőforrások Bizottság DK-s elnöke. Az egyik, hogy a jövő évi választások miatt az általában áprilisban megrendezett Vivicittát előrébb kellett hozni márciusra. A rangos futófesztivált szervező BSI Sport Kft. március 29-re tolta volna át az eseményt, csakhogy arra már bejelentkezett a Balatonman Triatlon Kft. az NN City Run versennyel. A fővárosi önkormányzat egyik céget sem hozhatja előnybe, így megkérték a szervezőket, hogy a bizottsági ülésen adják elő az érveiket. Ott pedig a Balatonman képviselője bizonyult meggyőzőbbnek. S ez volt a második esetleges vitapont. A Balatonman ugyanis a Tisza Párt rendezvényszervezőjének, Zelcsényi Miklósnak a cége. Tavaly októberig a tulajdonosa és ügyvezetője volt, majd a Tisza kötelékébe kerülve átadta az egészet a fiának, akit szintén Zelcsényi Miklósnak hívnak. A támadásokat eleve kivédendő a bizottság két tiszás képviselő tagja – Gémes Szilvia és Barna Judit – nem is szavaztak ennél a napirendi pontnál. Ezzel együtt is megvolt a döntéshez szükséges többség, méghozzá egyhangúan.

A bizottság nem kívánta korlátozni a jövő évi futóversenyek számát

 – válaszolta a Népszava kérdésére Keszthelyi Dorottya. Mint mondta: a közterület-használat mindig is hitvita kérdése volt, nehezen meghatározható, hogy melyik esemény hasznosabb a közösségnek. A jövő év egyébként is a közterületi rendezvények éve lesz, a választási kampány vélhetőleg rengeteg lezárással, közterülethasználati korlátozással jár majd.

A fővárosi futóversenyek számát Tarlós István főpolgármestersége idején korlátozták. A rendeletmódosításra vonatkozó javaslatot helyettese, Szentkirályi Alexandra nyújtotta be, ennek alapján egy naptári évben legfeljebb három jelentős és hat kisebb forgalomkorlátozással járó, valamint három forgalomkorlátozással nem járó futó sportesemény rendezhető.

