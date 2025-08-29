oktatás;KSH;PDSZ;utánpótlás;Pedagógusok Szakszervezete;tanári pálya;tanárhiány;

Bár idén több pedagógus dolgozik, a tíz évvel ezelőtti létszámhoz képest mintegy 6500-zal kevesebben vannak

Az utánpótlás továbbra is bizonytalan.

Van megfelelő számú pedagógus Magyarországon és az utánpótlásuk is biztosított – erről Balatoni Katalin miniszterelnöki biztos beszélt az MTI tudósítása szerint a nyíregyházi Szakmai Tanévnyitó Konferencián. Hozzátette azt is, hogy idén már kétezerrel több pedagógus van a pályán, mint a múlt év ugyanezen időszakában.

Utóbbival kapcsolatban a miniszterelnöki biztos nem téved, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint a főállásban foglalkoztatott pedagógusok száma valóban 2282 fővel volt magasabb a 2024/2025-ös tanévben az egy évvel korábbinál. A statisztikákból ugyanakkor az is látszik,

hogy ez egy évek óta tartó létszámcsökkenést követően következett be, és a pedagógusok összlétszáma még mindig alacsonyabb, mint nyolc-tíz évvel ezelőtt.

A KSH adatai szerint a 2024/2025-ös tanévben összesen mintegy 6500-zal kevesebb tanár dolgozott az általános iskolákban, gimnáziumokban és a különböző szakképző intézményekben, mint tíz évvel korábban. A legjobban az általános iskolai tanárok száma csökkent, több mint 4000 fővel, a 2016-os 77,6 ezerről 73,4 ezerre.

Azt, hogy biztosított lenne az utánpótlás, illetve hogy a tanári pálya egyre vonzóbb a továbbtanuló fiatalok körében, még az idei egyetemi felvételi eredmények sem támasztották alá. A különböző pedagógiai szakokra idén felvett hallgatók

csupán 18,4 százaléka tartozik a 18-19 éves korcsoportba, a legtöbb jelentkező inkább középkorú, ami azt jelenti, hogy új belépők helyett inkább a már dolgozó tanárok képzik tovább magukat. 

A KSH adataiból pedig már az is kiderült, hogy az általános iskolákban és a középfokú iskolákban dolgozó pedagógusok kicsivel több mint a fele az 50 éves vagy annál idősebb korosztályba tartozik, miközben a fiatalabb korosztályok részaránya meglehetősen alacsony: a 2024/2025-ös tanévben a pedagógusok mindössze 6,7 százaléka volt 30 év alatti. Mindemellett

a következő öt éven belül több mint 14 ezer tanár éri el a 65 éves nyugdíjkorhatárt az általános és középiskolákban,

a pályakezdők száma viszont továbbra is alacsony, a 2024/2025-ös tanév kezdetekor 2083 fő volt.

Az elmúlt évtizedben nemcsak a pedagógusok, hanem a diákok száma is változott a különböző intézménytípusokban:

  • az általános iskolákban 748,5 ezerről 710,5 ezerre, 

  • a szakképző iskolákban 92,5 ezerről 50,5 ezerre,

  • a technikumokban és szakgimnáziumokban 188,7 ezerről 179,7 ezerre csökkent, 

  • a gimnáziumokban viszont 182,2 ezerről 192,3 ezerre nőtt. 

Az általános iskolákban az egy pedagógusra jutó tanulók száma jelenleg átlagosan 9,7 fő, a középiskolákban 10 fő.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) ügyvivője, Nagy Erzsébet mindezzel kapcsolatban azt mondta lapunknak, szerinte nem látszik biztosítottnak az utánpótlás, ami biztos, az a pedagógusok átlagéletkorának emelkedése. Úgy véli, az elmúlt évek létszámcsökkenése is azért következett be, mert a legtöbben elérték a nyugdíjkorhatárt, illetve vannak, akik pályaelhagyók lettek. A diákok és a tanárok számának változásával kapcsolatban azt mondta, a kettő között nincs egyenes összefüggés, az ellátandó feladat nem csökken, egy 20 fős és egy 30 fős osztályt is ugyanúgy tanítani kell. Hozzátette:

a jogszabályok szerint a pedagógusok létszámát a heti tanulói foglalkoztatási időkeret alapján kellene meghatározni, ám ez nem történik meg, mert ez alapján számos intézményben több pedagógusra lenne szükség.

