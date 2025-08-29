Karácsony Gergely bejelentette, nemzetközi tervpályázatot írnak ki Rákosrendező megújítására

Karácsony Gergely;tervpályázat;Rákosrendező;mini-Dubaj;

A főpolgármester szerint a nemzetközi építészeti tervpályázatból látszani fog, hogy mi a különbség „a város közepére több száz méter magas luxusfelhőkarcolót álmodó, kizárólag a külföldi beruházó és a fideszes oligarchák érdekeit kiszolgáló mini-Dubaj tervei”, valamint a budapestiek számára megfizethető lakhatást kínáló, zöld városfejlesztés között.

„Újabb mérföldkőhöz érkeztünk: kiírjuk a nemzetközi építészeti tervpályázatot Rákosrendező megújítására! Hogy Rákosrendező a kevesek magánérdeke helyett a város jövőjét szolgálja” – számolt be róla Karácsony Gergely péntek reggel a Facebook-oldalán.

A főpolgármester azt írta, Rákosrendező egykori vasúti területét megújítva, zöld parkvárossá alakítva integrálják Budapest vérkeringésébe. „Noha a kormány még húzza az időt a terület teljes körű birtokba adásával, a Főváros halad a munkával, amelynek eredményeként fenntartható környezetben épülhetnek megfizethető lakások az új városnegyedben” – folytatta.

Karácsony Gergely egyúttal közölte, hétfőn már a szakbizottság tárgyalja Vitézy Dáviddal (Podmaniczky Mozgalom) közös előterjesztésünket. A főpolgármester szerint a nemzetközi építészeti tervpályázatból mindenki láthatja majd, milyen lesz Budapest „új, korszerű és zöld” városrésze a beruházás végére.

„De látszani fog az is, hogy mi a különbség az embertelen mértékű beépítéssel tervező, a város közepére több száz méter magas luxusfelhőkarcolót álmodó, kizárólag a külföldi beruházó és a fideszes oligarchák érdekeit kiszolgáló »mini-Dubaj« tervei, valamint a budapestiek számára megfizethető lakhatást, új zöldfelületeket kínáló, emberi léptékű, zöld városfejlesztés között”

– zárta szavait a főpolgármester.

Mint arról beszámoltunk, az már korábban kiderült, hogy főváros még szeptember első felében kiírja rákosrendező mestertervének elkészítését célzó tendert. A téma az előzetes várakozások ellenére nem került napirendre a Fővárosi Közgyűlés nyár előtti utolsó ülésén, de a városvezetés nem halogatná tovább a pályázat indítását. Így talán tartható lesz a korábban megadott december végi határidő a tervek elkészítésére. A megvásárolt terület birtokba vétele egyébként még mindig nem történt meg.

A fővárosi önkormányzat közben összeállította rákosrendezői „kívánságlistáját”. A 86 hektáros rákosrendezői terület adásvételét rögzítő – eredetileg arab befektetőkkel megkötni tervezett – szerződésben számos ígéretet tett az Orbán-kormány. Így belefoglalták azt is, hogy kiemelt beruházássá minősítik a projektet (ez már teljesült), illetve a második – 17,8 milliárd forintos – vételárrészlet kifizetése előtt a kormány módosítja a vevő által kért, a projekt megvalósításához szükséges jogszabályokat. A Karácsony Gergely vezette főváros egy külön „Rákosrendező-törvényt” kért, mondván a módosítandó szabályok köre olyan szerteágazó és komplex, hogy azokat önálló jogszabályban célszerű összefoglalni a Liget-projekt mintájára.

A kormány 800 millió euró értékű beruházást ígért az új városnegyedben. A főváros ennek részeként a Nyugati Pályaudvar és Rákospalota-Újpest közötti vasútvonal korszerűsítését, a 3-s villamos Göncz Árpád városközpontig való kiépítését és az 1-es metróvonal rekonstrukcióját és a meghosszabbítását kérte, ezt meg is küldték a kormánynak.