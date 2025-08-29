A NAV figyelmeztet, az adószámát kockáztatja, aki nem teszi közzé beszámolóját

vállalkozások;NAV;Nemzeti Adó- és Vámhivatal;adószám;

2025-08-29 08:21:00 CEST

Idén több mint 43 ezer adózó nem hozta nyilvánosságra határidőre a számviteli beszámolóját, mintegy hétezren a NAV felszólítása ellenére sem pótolták mulasztásukat.

Idén több mint 43 ezer adózó nem hozta nyilvánosságra határidőre a számviteli beszámolóját. A beszámoló benyújtásának elmulasztása miatt súlyos szankciók szabhatók ki: a 200 ezer forintos mulasztási bírság és az adószám törlése – hívta fel a figyelmet pénteki közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

A tájékoztatás szerint mintegy hétezren a NAV felszólítása ellenére sem pótolták mulasztásukat. A második felszólítással már egy 200 ezer forintos mulasztási bírságot is kiszab a hivatal, de még mindig újabb harminc napot biztosít a beszámoló benyújtására.

A NAV nyomatékosan figyelmeztet: már folyamatban van a második körös felszólítások kiküldése. Ha a második felhívásban biztosított harminc nap is eredménytelenül telik el, akkor jön a legsúlyosabb szankció: a NAV hivatalból törli a vállalkozás adószámát, és kezdeményezi megszűntnek nyilvánítását.

Az adószám törlése azt jelenti, hogy a cég nem végezhet gazdasági tevékenységet, nem állíthat ki nyugtát, illetve számlát, és áfát sem igényelhet vissza.