Rendőrállam extrákkal

Egyesült Államok;Nemzeti Gárda;Washington DC;

2025-08-30 06:00:00 CEST

Az amerikai szövetségi főváros rég nem volt ilyen csendes, mint most. Sehol egy éjszakai puskalövés, fegyveres rablás a mellékutcában, csuklyás gyűrűlidércek sem fenyegetik az óvatlanul későn hazasétáló washingtoni polgárokat. TikTok-videókban csodálkoznak rá a város polgárai, hogy még a benzinkútnál is nyitott ajtóval tudnak tankolni. Már nem kell félniük attól, hogy úgy járnak, mint a korábban Elon Musk DOGE hivatalánál dolgozó srác, akit nemrég az autójából rángattak ki és vertek véresre.

Persze nincsen lánctalp felszabdalt utca nélkül. Az egyéni szabadságára híresen kényes amerikai nép rosszul tűri a Nemzeti Gárda jelenlétét a nemzeti emlékműveknél, a parkokban, a korábban katonamentes utcákon. Donald Trump nem talált fel semmi újat, csak átvette az autokráciákból ismert megoldást a bűnözés felszámolására. Eközben az ICE-ként ismert bevándorlásügyi hatóság folyamatos rajtaütéseket tart a főváros latinók lakta negyedeiben, mindennaposak a zokogó hozzátartozókról érkező felvételek. Az ICE a helyi lakosság ellenállásába ütközve hajtja végre az elnök kampányígéretét, a legnagyobb tömeges deportálási hadműveletet az USA történetében. Sőt, szép csendben az ICE lett a legjobban finanszírozott szövetségi fegyveres testület az országban, a jelentős bérek és aláírási bónuszok miatt joggal hihetik az emberek, hogy Trump egy magánhadsereget épít.

Trump a Washington DC-ben sikerrel alkalmazott modellt más bűnözéstől hemzsegő nagyvárosokba is átvinné. A következő célpontja Chicago lenne, amelyet éppen az ultraprogresszív woke politikájáról ismert demokrata vezetés irányít. Kalifornia kormányzója, Gavin Newsom már nyílt ellenállásra buzdítja a többi demokrata kormányzót és városvezetőt. Az összefeszülésük igazi próbája a jövő évi félidős választás lesz, amely a Trump-adminisztráció stratégiaii győzelmét vagy a Demokrata Párt feltámadását hozhatja.