„Ha még egyszer győz a Fidesz, akkor nekem nem ebben az országban lesz családom”

Fidesz;Szeged;országjárás;riport;Magyar Péter;Tisza Párt;

2025-08-29 20:26:00 CEST

Jó estét, Szegöd! – köszönti Magyar Péter az összegyűlt tömeget a szegedi Múzemkertben péntek este. Járja az országot, most Csongrádon a sor. Hatalmas mamutszobor áll mögötte, kiállítási tárgy. - Szöged – javítják ki a tömegben. Riport.

Annak ellenére, hogy a levegő még mindig bőven harminc fok felett van, sokan – fiatalok, idősek - kíváncsiak a Tisza Párt elnökének beszédére. A betonplaccon általános iskolás gyerekek sorakoznak. - Engem érdekelt, hogy mit mond élőben, mert eddig csak az Instán láttam – mondja az egyik fiú. Elárulja, kora ellenére követi a politikát, leginkább Magyar Péter szerepléseit figyeli, mert úgy érzi, ebben a rendszerben nem sok esélye van.

Kevés a Tisza-logó a téren, mégis legtöbben „támogatni” érkeztek az ellenzék vezetőjét.

- Egyre fogy a levegő – sóhajt egy másik, húszas éveiben járó fiatal. Hozzáteszi, ha jó lenne ebben az országban élni, egyről a kettőre lehetne jutni, és nem mindenhonnan a gyűlölet szólna, ha nem lenne minden „piszok drága”, akkor biztosan sok stratégiai kérdés felett szemet hunynának az emberek. Magyar Péter legfontosabb ígéretének mégis azt tartja, hogy valaki csak két cikluson keresztül lehessen miniszterelnök.

A legtöbben csendben és türelmesen ülnek, csak egy két felsíró csecsemő, vagy egy-egy diszkrét taps töri meg az ellenzék vezetőjének beszédét.

- A feleségem fideszes, én már 1989-ben vakaróztam Orbán úrtól. Láttam, ő azt mondja, amit az emberek hallani akarnak, és ezt már akkor is veszélyesnek gondoltam. Hát igazam lett – meséli egy idősebb, állítása szerint elkötelezett baloldali férfi, aki mellett ott ül a felesége is. Mint mondják, ők szerencsések, náluk a családi asztalt nem mérgezte meg a politika.

- Ide is azért jöttünk, mert a feleségem felvetette, hallgassuk meg, mit beszél Magyar Péter,

Közben a tömegben a Tiszta Hang nevű pártkiadványt osztogatják az önkéntesek, címlapon Magyar Péter képe szerepel. - Végre egy ember, aki elvállalta, hogy egyesíti ezt az országot – mondja egy idős nő, barátnőjével csitítják egymást. - Ne húzd fel magad! Kérdezünk: - Ilyen borzasztó elviselni a regnáló kormányt? - Az unokáim 14 és 18 évesek, kilátástalan a helyzetük. A mi korunkban még volt bérlakás, szövetkezeti lakás. Most? Hitel, hitel hátán, és senki nem garantálja, hogy jövőre is lesz még miből visszafizetni, ha felveszed.

Ugyan a kormányoldal új fegyvere lett Magyar Péter többkulcsos személyi jövedelemadójának híre, de úgy fest a szegedieket nem sikerült meggyőzni: - Propagandával nem foglalkozunk – reagálják a legtöbben.

Akikkel beszélgettünk, mind egyöntetűen elismerik, 15 év rombolást nem lehet egy ciklus alatt rendbe tenni. - De a hangulat már a választás másnapján jobb lehet – reménykedik egy harmincas éveiben járó, frissen házasodott férfi, aki mint mondja, gyerekben csak félve gondolkodik: - Ha még egyszer győz a Fidesz, akkor nekem nem ebben az országban lesz családom.

A beszéd után a kérdések következnek. Elsőként egy nő beszél arról, hogy 12 éves kisfiánál leukémiát állapítottak meg, ő maga pedig 13 hónapig a kórházban ült gyermeke mellett. - Több munkám volt, amikor a betegség kiderült. Mégis egy idő után csak méltányossági táppénzt kaptam, 70 ezer forintot.

Azt meséli Magyar Péternek, hogy a beteg gyerekek szülei miatt szólal fel, mert megalázónak tartja ezt a helyzetet. A Tisza Párt elnöke azt mondja, sajnos nem ez az egyetlen „piros lámpa”, amivel foglalkozniuk kell.