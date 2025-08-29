Ukrajnában képezne ki ukrán katonákat az EU egy esetleges tűzszünet után, van terv Orbán Viktor meggyőzésére is

Európai Unió;Ukrajna;orosz megszállás;

2025-08-29 21:35:00 CEST

Magyarország blokkolja azt a keretet, amelyet a megszállt ország felfegyverzésére fordítanának.

Az Európai Unió tagállamainak többsége késznek mutatkozik arra, hogy tűzszünet esetén közvetlenül Ukrajnában képezzen katonákat – közölte az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője a védelmi miniszterek koppenhágai tanácskozása után.

A Politico beszámolója szerint Kaja Kallas hangsúlyozta, örömteli, hogy széles körű támogatás övezi egy ilyen misszió mandátumának kiterjesztését. Mint mondta, ez a lépés biztonsági garanciát jelentene Ukrajnának, hogy elkerülje egy újabb orosz támadás veszélyét. Emmanuel Macron francia elnök korábban felvetette, hogy kiképzőmisszió akár háborús körülmények között is indítható lenne, ám az EU jelenlegi álláspontja szerint erre csak a harcok lezárását követően kerülhet sor.

Az Európai Békekeret (EUMAM) keretében eddig mintegy 80 ezer ukrán katonát képeztek ki 24 uniós tagállam és Norvégia részvételével (a misszióhoz harmadik államok – például Kanada – eseti alapon csatlakozhatnak.) A mandátum bővítéséhez azonban mind a 27 uniós ország egyhangú hozzájárulása szükséges, így Magyarország is rendelkezik vétójoggal.

A tanácskozás egy nappal az után zajlott, hogy egy orosz légicsapás megrongálta az EU kijevi képviseletének a székházát. Ez tovább erősítette a kételyeket afelől, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök hajlandó lenne békét kötni. „A béketárgyalásokba vetett hit naivitás. Putyin csak időt akar nyerni, hogy folytathassa a gyilkolást” – jelentette ki Dovilė Šakalienė litván védelmi miniszter a megbeszélés előtt.

A résztvevők többsége – Magyarország nem volt köztük – azt is szorgalmazta, hogy a még rendelkezésre álló 6,6 milliárd eurót az Európai Békekeretből Ukrajna felfegyverzésére fordítsák. Budapest hónapok óta akadályozza a forrás felhasználását. Kallas közölte, minden ország felvetette az EPF-források feloldásának kérdését, szerinte alap további zárolása nem indokolható.

A főképviselő Orbán Viktor magyar miniszterelnök meggyőzése érdekében – akit Donald Trump szövetségeseként emlegetnek – azt is felvetette, hogy az összeget akár közvetlenül amerikai fegyverek beszerzésére is fordíthatnák Ukrajna számára, az Egyesült Államok és a NATO által nemrég jóváhagyott új mechanizmus keretében.

Kaja Kallas a francia javaslatokhoz csatlakozva sürgette az európai országokat, hogy vállaljanak nagyobb szerepet Ukrajna biztonsági garanciáinak megadásában. – Az amerikaiak világosan kinyilvánították, hogy Európának kell vezető szerepet játszania – nekünk pedig bizonyítanunk kell, hogy készek vagyunk erre – mondta.