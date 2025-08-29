Az EU-ban egyedüliként Magyarország nem írta alá a közös nyilatkozatot a Kijevet érő orosz rakétatámadás elítéléséről

Európai Unió;Ukrajna;nyilatkozat;orosz megszállás;

2025-08-29 18:13:00 CEST

Egyedüliként.

Magyarország volt az egyetlen olyan tagország, amely nem csatlakozott az Oroszország által végrehajtott kijevi rakétatámadást elítélő közös EU-s nyilatkozathoz – hívja fel a figyelmet a 444.

A dokumentumot Magyarország kivételével mindegyik EU-tagország aláírta. A közös nyilatkozatban az EU részvétét nyilvánítja az áldozatok hozzátartozóinak, szolidaritásukat hangsúlyozták az ukrán néppel, és határozottan elítélték Oroszország ismétlődő támadásait a civil lakosság és a polgári infrastruktúra ellen. A szöveg szerint ezek a cselekmények tudatos eszkalációt jelentenek, és akadályozzák a béketeremtés lehetőségét.

Az augusztus 27-én Kijevre mért orosz légicsapás az Európai Unió kijevi képviseletének székházát is elérte. A közlemény kiemeli: „A diplomaták és a diplomáciai személyzet életének veszélyeztetése a diplomáciai kapcsolatokról szóló 1961-es bécsi egyezmény nyílt megsértését jelenti.” A támadás megrongálta a British Council kijevi irodáját is, ahol egy biztonsági őr megsebesült. A támadásban legkevesebb 23 civil vesztette életét, köztük négy gyermek, és sokan megsérültek.

A nyilatkozatban rögzíti, hogy a polgári célpontokra mért szándékolt csapásmérés háborús bűncselekménynek minősül. A közlemény szerint a nemzetközi humanitárius jog ilyen súlyos megsértéseiért minden felelősnek – a parancsnokoktól az elkövetőkön át a bűnrészesekig – számot kell adnia.

Az EU-s álláspont alapján ezek a támadások csak tovább erősítik az elkötelezettséget Ukrajna támogatása mellett, mind védelmi erőfeszítéseikben, mind pedig egy igazságos és kitartó béke elérésére irányuló törekvéseikben. A közlemény zárásában hangsúlyozták: Oroszországnak be kell fejeznie a vérontást, és valódi békekészséget kell mutatnia.

A döntés megértéséhez közelebb vihet bennünket a miniszterelnök politikai igazgatójának egy pénteki kijelentését. Orbán Balázs a Tranzit Fesztiválon azt mondta, hogy a munkácsi rakétatámadást is azért nem ítélték el, mert semmin nem változtatott volna.