Kizárták az őrségi oldtimer egyesületből a házaspárt, amelyik nem tisztelte eléggé a Fideszt

A szervezet nyíltan vállalja fideszes kötődését.

Ellenzéki véleménye miatt zártak ki egy házaspárt az Őrségi Nemzetközi Oldtimer Egyesületből – számolt be róla péntek este az RTL Híradó.

A házaspár három éve volt tagja a szervezetnek, csütörtökön azonban jött a hivatalos levél, hogy szeptember 1-jétől mindkettejük tagsága megszűnik. Az elnöki levélben az állt, hogy az egyesület tagjainak mindenkor tiszteletben kell tartaniuk Magyarország kormányát, így a Fidesz–KDNP-t. Kertész Lászlóné a csatornának elmondta: az indoklásban az is szerepelt, hogy akadályozza az egyesület pályázati forrásokhoz való hozzáférését, mivel privát Facebook-oldalán olyan bejegyzéseket tesz közzé, amelyek nem egyeztethetők össze a Fidesz politikájával.

Az egyesület közösségi oldalán rendszeresen megjelennek Orbán Viktor miniszterelnöktől és V. Németh Zsolt fideszes országgyűlési képviselőtől származó tartalmak. Az RTL megkereste az elnököt, de nem érte el. Az Úgy Tudjuk cikke szerint Bencsec István elnök annyit mondott: ez az egyesület ügye, és információt nem ad. Indoklásként hozzátette, hogy a házaspár „nagyon bekotorták maguk alá a parazsat, és buzdították a népet”, majd hozzátette: náluk az elnöknek mindenhez joga van.